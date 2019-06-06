Сколько можно сэкономить на уходе за внешностью

Девушки привыкли тратить на уход за собой значительные суммы денег — по некоторым расчетам, до пятой части своих доходов. Маникюр, педикюр, косметолог, парикмахер, эпиляция, коррекция бровей, косметика, духи… В то время как многие мужчины живут по принципу: лысину тряпочкой протер — считай помылся и готов к выходу. Сколько денег экономили бы женщины, если следовали бы тому же принципу, можно посчитать только примерно — ведь цены на рынке и в разных городах страны заметно отличаются. Цены, приведенные в расчете, близки к нижней границе рынка в столицах.

Маникюр с покрытием лаком, 2 раза в месяц — всего 1500 рублей.

Педикюр — раз в месяц, 1500 рублей

Косметолог — 2 раза в месяц (массаж и коррекция бровей) — всего 4000

Парикмахер (стрижка и покраска раз в месяц) — 1200.

Эпиляция — раз в месяц 500 руб.

Духи — раз в год, 3000 рублей.

Уходовая косметика — 300 рублей в месяц.