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Сколько можно сэкономить на уходе за внешностью 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Девушки привыкли тратить на уход за собой значительные суммы денег — по некоторым расчетам, до пятой части своих доходов. Маникюр, педикюр, косметолог, парикмахер, эпиляция, коррекция бровей, косметика, духи… В то время как многие мужчины живут по принципу: лысину тряпочкой протер — считай помылся и готов к выходу. Сколько денег экономили бы женщины, если следовали бы тому же принципу, можно посчитать только примерно — ведь цены на рынке и в разных городах страны заметно отличаются. Цены, приведенные в расчете, близки к нижней границе рынка в столицах.
Маникюр с покрытием лаком, 2 раза в месяц — всего 1500 рублей.
Педикюр — раз в месяц, 1500 рублей
Косметолог — 2 раза в месяц (массаж и коррекция бровей) — всего 4000
Парикмахер (стрижка и покраска раз в месяц) — 1200.
Эпиляция — раз в месяц 500 руб.
Духи — раз в год, 3000 рублей.
Уходовая косметика — 300 рублей в месяц.
Таким образом, средняя женщина, не посещающая парикмахерские и косметические салоны, а также отказавшаяся от покупки косметики и духов, на уходе за собой экономит порядка 110 тыс. рублей в год.
Женский форум2
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