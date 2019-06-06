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Не надо так: что пугает мужчин в женском макияже 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Многие девушки, пытаясь очаровать понравившегося мужчину, прибегают к тяжелой артиллерии, а точнее к тяжелому макияжу. Они наносят на лицо все содержимое килограммовой косметички и даже не подозревают, что изощренные приемы в мэйк-апе зачастую отталкивают мужчин.

Стрелки длиною в жизнь

Если подводка выглядит аккуратно и гармонично, она несомненно сделает глаза выразительней. А вот жирные стрелки до виска в лучшем случае лишь навеют ассоциацию с Хэллоуинским гримом, но уж точно не привлекут возлюбленного.

Помады всех цветов радуги

Ладно, не всех. Оттенки красного и даже оранжевого вполне могут быть уместны. Но нет проще способа отпугнуть мужчину, чем накрасить губы зеленым, голубым или желтым. Кстати, этот прием можно взять на вооружение, возвращаясь домой поздно ночью. Возможно, он напугает даже злоумышленников.

Накладные ресницы

Сильный пол в принципе боится всего "накладного". А даже, если мужчина не заметит подвоха, что если клочок этих ресниц упадет вашему партнеру в чай? В качестве альтернативы лучше прибегнуть к объемной туши.

Нарисованные брови

Совсем не возбраняется подкрашивать брови, придавая им более яркий цвет. Но стоит навсегда забыть о татуаже бровей, который выглядят так, словно вы каждое утро рисуете их маркером по трафарету. И да, забудьте цитату из "Служебного романе" о том, что "бровь должна быть тоненькая, как ниточка". Не должна.

Автозагар

Этот "фокус" скорее всего раскроется при первом же вашем прикосновении к мужчине. А потом он, может, и рад вас обнять, да боится и сам ненароком стать оранжевым. К тому же, попробовав автозагар единожды, многим девушкам порой сложно остановиться.
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