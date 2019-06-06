«Болезнь грудных имплантов» едва не свела в могилу фитнес-тренера

33-летняя Бьянка Вейнтрауб из Нью-Йорка поставила себе грудные импланты еще в 2014 году. Девушка работает фитнес-тренером, поэтому заботится о своем теле и хочет, чтобы оно выглядело привлекательно.

Операция прошла успешно, и Бьянка была очень довольна новой формой груди, но со временем у нее стали появляться проблемы со здоровьем.

В 2016 году Бьянка впервые забеременела. Потливость, утомляемость, прыщи, тревожность — все эти симптомы девушка долгое время списывала на беременность. Но и после родов симптомы не исчезли.

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Тогда Бьянка решила сдать кровь на анализы. Результаты показали, что в крови Бьянки аномальный уровень патогенов, и тогда девушка заподозрила у себя «болезнь грудных имплантов».

В 2018 году Бьянка решилась на их удаление. К тому времени девушка не могла встать с постели, с трудом дышала, чувствовала физическое утомление.

После операции по удалению имплантов Бьянке стало лучше.

anews.com

«Я вообще не скучаю по своим имплантам. Сейчас, во время беременности, моя грудь настолько увеличилась, что я еще раз поняла, что не нуждаюсь в имплантах, как по ним не скучаю», — говорит Бьянка.

Спустя 8 месяцев после операции девушка наконец не ощущает дискомфорта и живет полной жизнью.