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«Болезнь грудных имплантов» едва не свела в могилу фитнес-тренера 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
33-летняя Бьянка Вейнтрауб из Нью-Йорка поставила себе грудные импланты еще в 2014 году. Девушка работает фитнес-тренером, поэтому заботится о своем теле и хочет, чтобы оно выглядело привлекательно.
Операция прошла успешно, и Бьянка была очень довольна новой формой груди, но со временем у нее стали появляться проблемы со здоровьем.
В 2016 году Бьянка впервые забеременела. Потливость, утомляемость, прыщи, тревожность — все эти симптомы девушка долгое время списывала на беременность. Но и после родов симптомы не исчезли.
anews.com
Тогда Бьянка решила сдать кровь на анализы. Результаты показали, что в крови Бьянки аномальный уровень патогенов, и тогда девушка заподозрила у себя «болезнь грудных имплантов».
В 2018 году Бьянка решилась на их удаление. К тому времени девушка не могла встать с постели, с трудом дышала, чувствовала физическое утомление.
После операции по удалению имплантов Бьянке стало лучше.
anews.com
«Я вообще не скучаю по своим имплантам. Сейчас, во время беременности, моя грудь настолько увеличилась, что я еще раз поняла, что не нуждаюсь в имплантах, как по ним не скучаю», — говорит Бьянка.
Спустя 8 месяцев после операции девушка наконец не ощущает дискомфорта и живет полной жизнью.
anews.com
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