Откровенные фотографии сотрудницы МВД разделили мнение Сети

Откровенные фотографии неизвестной сотрудницы МВД , опубликованные пабликом «Омбудсмен полиции», разделили мнение подписчиков сообщества.

Изображения блюстительницы правопорядка, позирующей в полуобнаженном виде перед объективом фотокамеры, судя по всему, до глубины души возмутили автора публикации, пожелавшего сохранить свою анонимность.

Новоиспеченный сотрудник полиции, выпускница столичной академии МВД, кажется некоторые не понимают что такое честь мундира и выставляют такие в фото в открытый доступ в инстаграм. Жесть, — возмутился неизвестный блюститель морали.

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Несмотря на широкую поддержку позиции критика, нашлись и те, кто вступился за молодую сотрудницу. Правда, большинство из них не стали подробно аргументировать свою точку зрения.

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Зато подписчики, придерживающиеся позиции автора публикации, были куда более многословны и категоричны в своих суждениях. Многие комментаторы посчитали, что девушка неверно выбрала род трудовой деятельности, другие и вовсе норовили перейти на оскорбления.

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Некоторое время спустя в комментариях к записи появилась и сама девушка, изображенная на фотографиях. Отвечая на резкую критику, она заметила, что уже не работает в полиции, а снимки были сделаны для акции в поддержку прав женщин.

Я с честью проносила свой мундир 6 лет. Сейчас я работаю на другую организацию в другой стране. Фотография была сделана для привлечения внимания, тематика обозначена ниже, — написала она.

Судя по данному Викторией объяснению, фотографии были сделаны уже после увольнения из рядов МВД — в мае текущего года.

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