Автозагар: как работает и сколько держится

WomanHit.ru развеивает мифы о косметическом средстве

Если отпуск на берегу моря предстоит не скоро, а обрести бронзовый оттенок кожи на зависть окружающим хочется прямо сейчас, на помощь приходит искусственный загар. Хотя многие приписывают бронзирующей косметике несуществующие свойства, на самом деле она абсолютно безопасна при правильном использовании. Рассказываем, из чего состоит автозагар и как им пользоваться.

Состав автобронзата

Основной компонент искусственного загара — это дигидроксиацетон (DHA), производимый из натурального тростника. Его действие на поверхностный слой кожи открыли в середине 20 века. Этот компонент размягчает роговой слой и позволяет красящему пигменту закрепиться в порах кожи, придав ей эффект загара. Также в составе автозагара часто встречается микрошиммер — это блестки золотистого или бронзового цвета, которые равномерно покрывают обработанную средством кожу и сияют на солнце.

Виды автозагара

Лосьон. Легкий и нелипкий по текстуре, быстро впитывается. Красящий пигмент наслаивается, видимый эффект проявляется спустя несколько дней.

Крем. Густой и долго впитывается, требует предварительной подготовки. Проявляется на коже через 2—4 часа, либо сразу — зависит от типа средства.

Масло с микрошиммером. Декоративное средство, которое наносится для затемнения кожи на 1—2 тона и подсвечивания. Смывается спустя 4—6 часов после нанесения.

Спрей. Процедура предполагает нанесение на очищенную кожу красящего пигмента из пульверизатора в салонных условиях. Занимает 30—60 минут и держится на коже 10—14 дней.

Подготовьте кожу

Для того, чтобы автозагар держался как можно дольше, его нужно наносить на увлажненную чистую кожу. За день до нанесения средства сделайте эпиляцию — раздражение успеет спасть и пигмент не будет забиваться в расширенные поры. С помощью мочалки-перчатки или скраба отполируйте кожу, удалив омертвевшие клетки. Затем увлажните кожу гелем или кремом — сделайте это за несколько часов до нанесения автозагара, а потом примите душ, чтобы смыть остатки с поверхности кожи. Не используйте духи и эфирные масла до высыхания автозагара — они растворят красящий пигмент, останутся пятна на коже.

Нанесите средство

Если вы хотите приобрести бронзовый оттенок в домашних условиях, воспользуйтесь кремом и специальной перчаткой для равномерного нанесения. Выдавите небольшое количество крема и начните круговыми движениями втирать его в кожу, начиная от ступней и вверх. Делайте небольшие перерывы, давая средству возможность впитаться в кожу и не скапливаться в ее складках. После полного высыхания автозагара ежедневно увлажняйте кожу лосьоном или гелем — так эффект продержится дольше: примерно две недели.