Деньги на ветер: салонные процедуры, которые не работают

Современная индустрия красоты готова предложить массу услуг, призванных превратить нас в настоящих королев! Но далеко не всем известно, что некоторые процедуры помимо отсутствия эффекта могут нанести огромный вред коже!

От чего стоит отказаться, чтобы не тратить деньги и время зря? Расскажет эксперт.

Химические пилинги

Реклама убеждает нас, что подобная процедура поможет выровнять цвет лица, придать ему свежесть и сияние, улучшить тургор кожи, сгладить небольшие неровности, обеспечить эффект омоложения.

О чем обычно умалчивается — так это о том, какие негативные последствия могут ожидать вас после. Просто представьте: на нежную кожу вашего лица наносят химический состав, призванный полностью снять верхний слой эпидермиса (в салонах это деликатно называют — удалить отмершие чешуйки).

Минусы химического пилинга:

— истончение дермы;

— провисание тканей;

— повышенная сухость кожи;

— раздражение;

— купероз;

— сильные ожоги в случае ошибки с дозировкой препарата.

Кроме того, сама по себе процедура достаточно болезненная.

Грамотный специалист скажет вам, что химический пилинг предназначен только для лечения акне. Во всех остальных случаях эффект от него сомнительный.

Поэтому лучше всего использовать деликатный скраб в домашних условиях один раз в неделю или карбоновый пилинг в салонах красоты. Последний не повреждает эпидермис, но при этом очищает кожу.

Инъекционная биореветализация

Процедура представляет собой инъекции гиалуроновой кислоты — как в чистом виде, так и с различными дополнениями в составе. Поскольку данное вещество не воспринимается организмом как чужеродное, нам обещают просто-таки волшебные результаты: исчезновение дряблости и пигментации, избавление от угрей, шрамов и купероза, улучшение цвета и тургора кожи, выраженный лифтинг-эффект, восстановления кожи на клеточном уровне, насыщение ее влагой и питательными веществами и др.

Важно знать, что у процедуры имеется целый ряд противопоказаний. А в случае недостаточной квалификации мастера или несоблюдения правил восстановления пациентом — множество негативных последствий.

Минусы инъекционной биореветализации:

— сильное покраснение кожи;

— отеки;

— воспаления;

— аллергические реакции (вплоть до отека Квинке);

— повреждение дермального слоя;

— уплотнения под кожей;

— занесение различных инфекций;

— синяки;

— образование рубцов;

— нарушение оттока лимфы, и др.

Если побочные эффекты не исчезли через 2-3 дня после процедуры, нужно незамедлительно обратиться в клинику!

Мезонити

Представляет собой процедуру омоложения при помощи тончайших волокон, которые вводятся под кожу в проблемных местах и позволяют создать красивые контуры лица и тела, избавив от дряблости, морщин и возрастных изменений.

О чем нам не говорят? Процедура была придумана в Корее и изначально предназначалась для выделения скул. Ни о какой подтяжке овала лица, как это делают сейчас в России, речь не шла.

В настоящее время в клиниках вам предложат обработку таких зон, как лицо, шея, декольте, бедра, живот, ягодицы, руки. Косметологи утверждают, что процедура полностью безопасна, не травмирует кожу и дает отличный эффект.

Увы, последствия увлечения мезонитями проверены временем: сейчас пошла первая волна людей, у которых наблюдается провисание овала лица и подбородка после этих процедур.

Минусы мезонитей:

— провисание тканей;

— онемение и болезненность в обработанных зонах;

— образование складок кожи и шишек под ней;

— искривление контуров лица и тела в случае неопытности мастера.

Фотоомоложение (лазерное омоложение)

Осуществляется при помощи специального аппарата, который посылает в обрабатываемую зону мощный световой импульс в виде направленных лучей света. На кожу предварительно наносится специальный проводной гель, который обеспечивает проникновение лучей в глубь слоя эпидермиса. Процедура, по утверждениям мастеров клиник, позволяет активизировать биохимические процессы в клетках кожи, стимулируя выработку коллагена, борется с целым рядом косметических проблем — куперозом, мелкими морщинами, пигментацией, сухостью.

На самом деле фотоомоложение малоэффективно. Но никто не кричит: «Король голый!», поскольку люди платят за курс большие деньги и пытаются убедить себя, что результат есть. На деле же это — пустая трата денег.

Помимо отсутствия эффекта могут быть и менее приятные последствия посещения салона красоты или клиники.

Минусы лазерного омоложения:

— покраснение кожи;

— отеки;

— повреждение сосудов;

— фотодерматоз (солнечная аллергия);

— ощущения жжения;

— бесполезно в случае глубоких морщин;

— риск получить ожоги;

— появление рубцов.

Будьте в курсе всех нюансов популярных процедур, которые предлагает индустрия красоты, и связанных с ними рисками. Это позволит получить добиться эффектной внешности без вреда для здоровья.