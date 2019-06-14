Ресторан отказал девушке в обслуживании из-за наряда

Сюэретта Эмке оказалась в неловком положении в одном из ресторанов сети Golden Corral, расположенного в Пенсильвании. Посетители заведения пожаловались на слишком откровенный наряд девушки.

Как говорит сама Сюэретта, она целый час добиралась, чтобы перекусить, но менеджер ресторана Erie попросил ее выйти или надеть еще что-нибудь. Когда же девушка спросила, что не так с ее одеждой, менеджер не смог ей ответить.

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Она считает, что ее попросили покинуть ресторан не из-за откровенной одежды, а из-за ее лишнего веса.

"Огромное количество людей в ресторане было одето и в более вульгарных наряды, но попросили переодеться или уйти именно меня. Потому что по их мнению в открытом наряде пышная девушка выглядит не сексуально",

— говорит она.

Сюэретта позвонила владельцу ресторана и рассказала о том, как к ней отнеслись в его заведении, на что тот ответил, что в ресторане давно есть дресс-код, а пожелание посетителей должно исполняться, т.к. это входит в обязанности менеджера.

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Так же известен еще один случай дискриминации, из-за больших форм. В феврале одна невеста не позвала свою подругу на свадьбу. А все потому, что у нее слишком, большая грудь. Как рассказывает сама невеста, у ее подруги — гормональное расстройство, из-за чего грудь девушки стала просто огромной. Семья подружки невесты давно намекала ей на операцию по уменьшению груди, но девушка отказывалась, так как боится хирургического вмешательства.