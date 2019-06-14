Кукла Барби. Молодая студентка считает, что добилась идеала внешности

После перенесенных операций на девушку обрушилась волна критики. Подписчики считают, что она больше похожа на чудовище.

Андреа Иванова, более известная сейчас, как девушка "барби". Молодая студентка из Болгарии сделала 15 пластических операций, чтобы стать копией любимой куклы.

Андреа рассказывает, что не считала количество операций, возможно, их было и больше. А мечта иметь губы, как у куклы появилась еще в детстве. И вот, перенеся с 2018 года более 15 процедур, она наконец добилась чего хотела.

Чтобы еще больше быть похожей на свою любимицу, Андреа осветлила волосы и увеличила грудь. Каждый день она начинает с нанесения яркого макияжа с накладными ресницами.

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​После перенесенных операций на девушку обрушилась волна критики. Многие считают, что она совсем не похожа на Барби, а больше на чудовище или на известного селезня Даффи Дака.

Сама же Андреа говорит, что это ее выбор и она не собирается обращать внимание на негативные комментарии — молодая студентка считает, что добилась своего идеала.