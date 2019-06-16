Страшная сила: что происходит за кулисами конкурсов красоты

Эти девушки выходят на сцену в роскошных платьях, на них одевают короны, а они освещают зал своей ослепительной улыбкой. Однако мало кто знает, через что им пришлось пройти ради своей минуты славы.

Еда моя — враг мой

Многие уверены, что участницы конкурса просто следуют правильному питанию. На самом деле они живут в отелях со шведским столом, и их рацион далек от идеала. Чтобы сохранять стройность, участницы пьют мочегонные средства, препараты, понижающие аппетит. Некоторые и вовсе страдают булимией.

Стресс и переутомление

Жизнь красавиц перед конкурсом далека от сказки. Зачастую они спят по четыре часа на протяжении нескольких недель. Иногда им приходится участвовать в фотосессиях для спонсоров совершенно бесплатно, потому что это добавит им баллов в конкурсе.

Конкуренция

Страшилки о том, что на конкурсах красоты участницы подкладывают стекло в пудру, давно ушли в небытие. Однако всегда есть девушки, готовые идти по головам, и для них ничего не стоит порвать платье конкурентки перед выходом на сцену.

Любой ценой

Некоторые участницы настолько жаждут победы, что готовы за нее заплатить. Иногда сумма подкупа доходит до 30 тысяч евро. Но обычно эти истории заканчиваются печально — судьи забирают деньги, а победу присуждают другой девушке.

Продажная красота

Порой судьи сами могут сделать конкурсантке предложение, от которого она буквально не может отказаться. Нередко, если организатору очень сильно понравилась красавица, он предлагает ей услугу за услугу, а если слышит отказ, начинает угрожать.