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Как россиянкам меняют цвет кожи, вживляя под нее тональный крем 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
В последние годы количество процедур, которые предлагают в косметических кабинетах растет с геометрической прогрессией. Специалисты ежедневно проводят женщинам нитевой лифтинг, удаление комков Биша, мезотерапия, ультразвуковая чистка, карбокситерпаия и десятки других процедур.
Однако, не так давно российские косметологи стали предлагать «революционную для бьюти-индустрии процедуру», практически меняющую цвет кожи женщины на один год. На самом деле пациенткам под кожу «вживляется» тональный крем, который интенсивно выравнивает тон кожи, осветляет и придает ей эффект здорового сияния. Такую процедуру чаще всего называют BB Glow treatment или мезонидлинг.
@tatu_talisman
Специалисты отмечают, что для процедуры используется специальная сыворотка — мезококтейль на основе гиалуроновой кислоты с витаминами и тонирующими пигментами. Коктейль с помощью аппарата с нано-иглами («дермапен») забивается в верхние слои кожи. За одну процедуру (40-50 минут) кожа лица должна осветлиться на 1-3 тона. Для темного цвета кожи предлагают коктейли других оттенков, а также сыворотки с эффектом легкого загара.
@permanent_moscow11
Одной процедурой, конечно, не обойтись. Косметологи советуют делать курс из трех процедур с периодичностью в 20-25 дней. Стоимость варьируется от трех до десяти тысяч рублей. Как результат обещают светящуюся ровную кожу, которая еще год не будет нуждаться ни в тональном креме, ни в пудре.
Стоит отметить, что косметологи выполняют процедуру, используя разные сыворотки. Более бюджетные варианты содержат в составе диоксид титана и могут быть небезопасны для вашего здоровья. Поэтому, если вы все-таки решитесь на процедуру, стоит уточнить сертифицирована ли используемая сыворотка в РФ.
Женский форум
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