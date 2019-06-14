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Самая накачанная мышца российских инста-моделей 

Рамблер 7 часов назад
Популярность социальных сетей дает возможность девушкам из любого региона России стать Инстаграм-моделями. Необходимо только ежедневно заниматься спортом и довести своего тело до того самого совершенства, которым в Сети будут восхищаться сотни тысяч подписчиков.
Так, девушки из разных городов обретают тело мечты и в придачу к нему бешеную популярность. У каждой из них свои интересы и профессии (от фитнес-тренеров до предпринимателей), но всех их связывает любовь к накаченным мышцам (особенно ягодичным) и, конечно, привычка регулярно публиковать фотографии этих самых мышц в своих соцсетях.
Подписчики неизменно восхищаются округлыми формами и просят советов, как добиться таких же упругих тел (особенно с заднего плана). Однако, всех своих секретов девушки не раскрывают и в один голос рекомендуют записываться в ближайший к дому спортзал. И приседать. Очень активно приседать.
Красота , Фото
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