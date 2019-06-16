Что вредит вашим волосам после 40 лет

С возрастом стареет не только ваша кожа, но и волосы. В 20 лет поддерживать локоны в прекрасном состоянии легко, так как они блестят сами по себе и не требуют особого внимания. Однако после 40 лет пряди становятся более сухими, тонкими и ломкими, все это из-за того, что в организме происходят гормональные изменения. Однако волосы можно поддерживать в прекрасном состоянии, если избегать того, что им можем навредить.

Слишком часто используете фен, щипцы и стайлер

Вполне возможно, вам покажется полным безумием совет дать вашим волосам высохнуть естественным путем. Однако именно фен и щипцы наносят вред волосам. «Сильный нагрев от инструментов для горячей укладки, таких как фен, щипцы для завивки и выпрямитель, может снизить приток крови к волосяным фолликулам, — говорит Кит Дюранте, доктор медицинских наук, специалист по омоложению волос. — Это может в конечном итоге привести к тому, что ваши волосы станут слабыми и чрезвычайно ломкими».

Вы мало спите

Во сне восстанавливается не только ваше тело, но и волосы. Поэтому если вы недостаточно спите, то можете заметить ухудшение состояния ваших волос. Недостаток сна вызывает стресс у тела, а высокий уровень стресса в свою очередь вызывает выпадение волос. И если вы сбиваете свои внутренние часы ночными бдениями и коротким сном, то вы нарушаете и цикл роста волос.

Вы слишком часто моете волосы

Каждый день мыть волосы совсем не обязательно. Дело в том, что слишком частое мытье может лишить волосы влаги, пряди будут казаться сухими и ломкими. Это происходит из-за того, что влажность кожи головы и самих волос с возрастом уменьшается. Лучше используйте шапочку для душа, а волосы мойте два раза в неделю. Это избавит вас от нежелательного шелушения, повреждения и выпадения волос. А еще это сэкономит вам массу времени по утрам, когда любая минут дорога.

Вы не защищаете волосы от солнца

Мы уже привыкли использовать защитные средства для кожи, но часто забываем про волосы. А между тем солнце для них тоже вредно. Оно повреждает их, обесцвечивает, истончает, а иногда делает похожими на солому. Не верьте в чудодейственную силу аэрозолей, защищающих от ультрафиолетового излучения. «Несмотря на то что в магазине представлено множество самых разных средств, не существует косметического продукта, который на 100% защитит ваши волосы от солнца. Самая лучшая зашита — это шляпа!» — говорит доктор медицинских наук Вильма Бергфельд. А еще она привлекает к вам дополнительное внимание и вызывает интерес.

Вы не используете масло для волос

Поскольку ваши волосы стали более сухими, пришло время начать пользоваться маслами. Требуется всего лишь одна-две капли, чтобы снова получить увлажнение и блеск. Лучшее масло — аргановое. Наносите его на влажные или сухие волосы и избегайте корней, чтобы волосы не выглядели жирными.

Вы все еще курите

Если вы все еще покупаете сигареты, несмотря на все предупреждения о вреде для здоровья, то вы должны осознавать все последствия своего выбора. Сигареты не только негативно влияют на общее состояние здоровья, но и на здоровье ваших волос. Курение может вызвать сужение сосудов, что в свою очередь снижает количество поступаемого кислорода в кровь. Это снижает эластичность волосяных фолликулов и приводит к выпадению волос.

Вы сушите волосы полотенцем

Использовать фен вредно, мы уже об этом писали. Однако слишком активная сушка полотенцем, тоже вредит вашим волосам. Это приводит к ломкости или к нежелательным кудряшкам. Вместо полотенца используйте старую футболку или мягкую ткань, которая поглотит большую часть воды. А затем позвольте вашей шевелюре высохнуть естественным путем. Вы едите нездоровую и кислую пищуВы можете даже не задуматься о том, что ваша диета отражается на состоянии волос. «Нездоровое питание из обработанных продуктов и избыток сахара могут создать кислую среду в организме, — говорит Вильма Бергфельд. — Когда организм не находится в щелочной среде, это способствует истончению и выпадению волос, а также другим проблемам со здоровьем, таким как заболевание щитовидной железы и атеросклероз».

Вы слишком туго затягиваете свой хвост

Ваш хвостик держит волосы целый день, но такая прическа может нанести вред вашим прядям. Тракционная алопеция, или искусственное выпадение волос, связанное с их травматизмом, может возникнуть при наращивании волос, а также может происходить просто от слишком частого ношения туго затянутого хвоста. Попробуйте другие виды причесок, например, используйте заколки или повязки на голову. Или просто ослабьте свой хвост, если без него вы не можете. Вы заметите, что вам станет легче дышать.