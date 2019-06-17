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Девушкам до 18 лет хотят запретить колоть филлеры в губы 

WMJ.ru 6 часов назад
Фото: WMJ.ru
Английские косметологи обеспокоены повальным увлечением молодых девушек инъекциями для увеличения губ. Из-за того что филлеры не требуют хирургического вмешательства, их может вколоть каждая девушка, достигшая 15 лет. Что с этим не так — читай в материале WMJ.ru!
Английские врачи отмечают, что все больше юных красоток приходит к врачам-косметологам с желанием увеличить губы. Встречаются пациентки, возраст которых даже не достиг 18 лет. Из-за отсутствия контроля за проведением контурной пластики девушки порой идут в салоны красоты, которые не имеют лицензии на проведение подобных процедур. Или вот вариант еще хуже: некоторые «умницы» и вовсе покупают филлер самостоятельно в Интернете, а потом просят ввести его в лучшем случае медсестру.
Так и случилось с 20-летней девушкой Билли Рукфорт, которая сделала инъекцию в домашних условиях. Это обернулось для нее жуткой аллергией и увеличением верхней губы в несколько раз. Результаты экспериментов смотри в нашей галерее.
Английские врачи требуют законодательно запретить проведение любых манипуляций с внешностью, связанных с контурной пластикой, для лиц младше 18 лет.
К слову, в России такие инъекции можно делать с 16 лет при наличии согласия от родителей в клинике, имеющей лицензию. Впрочем, в нашей стране популярны кустарные салоны красоты, «на квартирах», походы в которые могут обернуться для юных россиянок опасными последствиями — инфекциями и аллергическими реакциями.
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Женский форум2
Красота , WMJ.RU
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