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Шик, блеск: нюансы роскошного макияжа 

WomanHit.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru поделится секретами визажистов
Каждой из нас хочется выглядеть на миллион в любой ситуации, однако это не значит, что нужно покупать тонну люксовых средств. Мы собрали для вас советы визажистов, которые помогут вам собрать комплименты и восхищенные отзывы.

Займемся кожей

Даже если у вас жирная кожа, не нужно приобретать тональную основу с наглухо матовым финишем. Как правило, такие основы содержат в своем составе спирт, который через некоторое время превратит вашу кожу в пергамент. Лучше всего присмотреться к сатиновым покрытиям, а еще лучше — добавьте в свое тональное средство немного увлажняющего крема, чтобы тон выглядел более естественно.

Ах, эти брови!

Мы уже говорили о плюсах и минусах перманента, поэтому сегодня остановимся на тенях для бровей. Форму бровей можно скорректировать самостоятельно, совершенно не обязательно идти в салон и надеяться, что вам их не испортят. Важно подобрать качественные тени, чтобы они не скатались или вообще не «уплыли» с лица. Зафиксировать результат вы можете специальным гелем, на крайний случай можно воспользоваться гелем для кладки волос.

Не забываем про глаза

Визажисты не ограничиваются лишь цветными карандашами для глаз, когда речь заходит о подводке. Приобретите качественный белый карандаш. С его помощью вы сможете зрительно увеличить глаза, сделать взгляд более выразительным. Особенно полезным такое средство будет при создании вечернего макияжа.

Веер ресниц

Откажитесь от искусственных ресниц — роскошный и «дорогой» макияж никак не ассоциируется с неестественными ресницами. Подкрутите свои собственные ресницы специальными щипчиками, хорошо прокрасьте удлиняющей тушью. Еще одна фишка визажистов — используйте коричневую тушь вместо черной — в этом случае вы можете наслаивать ее, не боясь получить слишком вульгарный эффект.

«Рисуем лицо»

Правильный макияж состоит из множества компонентов и этапов, которые нельзя пропускать, например, многие упорно игнорируют румяна и скульптор. Да, техника нанесения потребует от вас практики и сноровки, но эффект того стоит. Никогда не набирайте много средства на кисть: небольшое количестве румян нанесите на выступающие точки лба, кончик носа и подбородка — так вы избежите слишком «плоского» тона лица.

Финальные штрихи

Не забудьте про губы! Если вы испытываете постоянный дискомфорт из-за сухости губ, нанесите на них немного специального масла поверх помады, тогда макияж продержится на несколько часов больше, а сама помада не скатается и не забьется в складочки.
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