5 правил идеального загара

Как вернуться из отпуска с красивым бронзовым оттенком кожи и без фото с красным лицом.

Правильная защита для кожи

Ошибочно думать, что косметика и крема с SPF-защитой не позволяет обзавестись шоколадным оттенком. Они лишь помогают избежать ожогов и минимизировать вредное воздействие солнечных лучей. Не секрет, что загар способствует преждевременному старению и появлению пигментных пятен, поэтому для лица стоит выбрать сильную защиту SPF 50, а для тела можно ограничиться SPF 30. Особенно тщательно используйте солнцезащитный крем для самых нежных участков: кожи вокруг глаз, век и губ. Обновляйте крем каждые 2 часа и после выхода из воды.

Ограничение времени

Если вы хотите сохранить загар надолго, не стремитесь получить все и сразу. Лучше проводить на солнце ежедневно 1-2 часа, чем лежать на пляже целый день. Такой способ чреват получением ожогов, и тогда вероятность того, что кожа сохранит бронзовое покрытие после отдыха, сводится к нулю.

Безопасные часы

Оптимальное время для загара, когда солнечные лучи еще не так опасны для здоровья кожи и менее активны— раннее утро и вечер, поэтому старайтесь лежать на пляже до 10:00 или после 16:00. Не забывайте, что солнечные лучи проникают и сквозь облака, поэтому даже при пасмурной погоде есть вероятность обгореть.

Подготовка кожи

Чтобы загар ложился ровно, нужно очистить кожу от загрязнений и омертвевших клеток с помощью пилинга. Для этого можно использовать натуральный или косметический скраб для тела. Вы можете приготовить скраб самостоятельно, используя сахар, кофейные зерна, мед и оливковое масло. Используйте скраб 1 раз в неделю.

Уход после загара

После отдыха на пляже необходимо принять душ и нанести средство с экстрактом алоэ вера или огурца. Они лучше всего успокаивают и увлажняют сухую после принятия солнечных ванн кожу.