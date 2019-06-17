Изуродовавшая 19 клиенток косметолог получила срок

Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".

По данным следствия, Коростелева называла себя врачом-косметологом с 2007 по 2015 год с липовым дипломом проводила процедуры по коррекции лица.

Также условные сроки получили две ее ассистентки Екатерина Егорова и Саният Яикбаева.

Защитник потерпевших Алена Адлер сообщила, что с Коростелевой также была взыскана моральная компенсация — около 2 млн рублей.