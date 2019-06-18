Советы экспертов, которые помогут вам отрастить волосы

Длинные волосы всегда считались символом женской привлекательности и силы. И сегодня такая прическа вновь на пике популярности. Однако многие из нас, решив отрастить волосы, сталкиваются с рядом проблем, которые мешают достичь заветной цели. Редакция Passion.ru решила узнать у экспертов основные правила ухода за волосами, которые помогут обзавестись роскошной шевелюрой в кратчайшие сроки.

Используйте несмываемый уход дома

Многие девушки, желающие отрастить красивые и здоровые волосы, допускают всего одну, но очень большую ошибку — они не уделяют должного внимания уходу за волосами. А ведь даже натуральные, никогда не окрашиваемые локоны, нуждаются в правильной заботе. Регулярное использование несмываемых средств не займет много вашего времени, но даст видимый эффект по сравнению с полным отсутствием ухода.

Защищайте волосы

Существует много факторов, негативно влияющих на наши волосы, о которых мы даже не задумываемся. Например, им может навредить погода — ветер, холод, а также дневной свет и даже вода. Как ни парадоксально, но в воде могут содержаться вещества, из-за которых наши волосы теряют влагу. Поэтому на отдыхе, когда наносите на лицо крем от загара, не забывайте и о защите ваших волос (хотя бы при помощи головных уборов).

Старайтесь меньше пользоваться утюжками

Если вы мечтаете о длинных красивых волосах, лучше откажитесь и от частого использования утюжков — они сушат волосы и делают их секущимися.

Регулярно стригитесь

Многие ошибочно считают, что волосы не следует подрезать, пока они не отрастут до нужной длины. Но на самом деле необходимо регулярно избавляться от секущихся концов, чтобы локоны не портились по остальной длине.

Проверьте здоровье

Очень часто отрастить волосы мешает не неправильный уход, а проблемы со здоровьем. Первой причиной может быть гормональный сбой. В практике часто встречаю девушек, у которых в организме происходит избыток андрогенов (мужские половые гормоны), пролактина, повышенный уровень кортизола. Нарушения щитовидной железой, повышение тиреотропного гормона также способствуют замедлению роста волос и их потере.

Вторая причина — это недостаток витаминов и минералов, а именно цинка, кремния, железа, меди, йода и витаминов группы В. К этому приводят заболевание желудочно-кишечного тракта и строгие, особенно безбелковые, диеты. Сейчас модно придерживаться вегетарианства и веганства, что тоже может дать неблагоприятный результат. При вегетарианстве организм недополучает омега 3 ненасыщенные жирные кислоты и витамины группы В, соответственно структура волос страдает.

Если у вас долго не получается отрастить красивые волосы, я рекомендую в первую очередь обратиться к специалисту-трихологу, который выявит истинную причину, при необходимости назначит нужное обследование, подберет грамотное лечение и уход, назначит дополнительные косметологические процедуры, такие как плазмотерапия или мезотерапия волосистой части головы, или порекомендует, к какому смежному специалисту стоит обратиться.

Посоветуйтесь со своим стилистом

Проконсультируйтесь у специалиста, которому доверяете, по поводу ухода и актуальности длины, а также попросите его оценить структуру и качество ваших волос. С учетом его рекомендаций вы сможете подобрать правильны домашний и салонный уход. Лучше использовать средства одной линейки, которые будут дополнять друг друга.

Ошибка, которую совершает большинство желающих отрастить волосы, заключается именно в неправильном домашнем уходе. Многие используют утяжеляющий волосы шампунь или шампунь для создания объема, а также злоупотребляют сухим стайлингом перед выходом на солнце.

После мытья волос просто необходимо использовать термозащиту и несмываемый увлажняющий крем. Сушить локоны феном надо на низкой температуре, а использование стайлеров лучше доверить стилистам, чтобы не перегреть волосы.

Неправильное использование аксессуаров для волос

Аксессуары очень сильно влияют на структуру волоса. Одна из очень распространенных ошибок — плохо расчесав волосы, затянуть их в жгут или хаотично связать, после чего зафиксировать стайлингом, как итог они ломаются и начинает сечься. Лучше использовать резинку-пружинку либо заколки (они сейчас в тренде). Но и в этом случае важно не переборщить — перетянете волосы резинков, и это делает их ломкими, пористыми и секущимися.

Окрашивайте волосы у профессионалов

Если вы окрашиваете волосы, важно обращать внимание на краситель и его состав. Синтетические красители, особенно если вы используете их самостоятельно, а не доверяете работу профессионалам, всегда наносят вред локонам, делают их более ломкими и хрупкимм, из-за чего часто не удается отрастить длину.

Поэтому выбирать лучше максимально натуральное окрашивание, благодаря которому можно совместить получение желаемого оттенка и сохранение здоровья волос. В нашем центре красоты есть окрашивание Infusion, в основе которого — пудра, которую получают из трав, обладающих оттеночным действием. В нее добавляется пектин и витамин С, за счет чего усиливаются восстанавливающие свойства окрашивания.

Делайте профессиональные уходы для восстановления качества волос

Хотите отрастить волосы, возьмите за правило регулярно посещать стилиста и делать натуральные уходы для волос, которые восстановят их изнутри, придадут здоровый блеск и сделают более плотными. Салонные процедуры всегда дают лучший эффект, чем домашний уход, благодаря тому, что в средствах содержится максимальное количество полезных компонентов, которые находятся в высокой концентрации.