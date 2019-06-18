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Александру Захарову не узнали после пластики 

Рамблер 2 часа назад
Александра Захарова — прима театра «Ленком». Её отец, режиссёр «Ленкома» Марк Захаров, долго сомневался, действительно ли его дочь одарена, но Александра доказала, что ей по плечу самые сложные роли. Захарова никогда не обладала внешностью классической красавицы, но это не мешало ей быть любимицей фанатов: именно нестандартные черты лица выделяли её на фоне коллег. Но в какой-то момент актриса увлеклась пластикой и начала терять индивидуальность, а после недавних преображений поклонники и вовсе не узнали её.
Красота , Видео , Звёзды , Александра Захарова , Марк Захаров
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