Александра Захарова — прима театра «Ленком». Её отец, режиссёр «Ленкома» Марк Захаров, долго сомневался, действительно ли его дочь одарена, но Александра доказала, что ей по плечу самые сложные роли. Захарова никогда не обладала внешностью классической красавицы, но это не мешало ей быть любимицей фанатов: именно нестандартные черты лица выделяли её на фоне коллег. Но в какой-то момент актриса увлеклась пластикой и начала терять индивидуальность, а после недавних преображений поклонники и вовсе не узнали её.
Александру Захарову не узнали после пластики
Читайте также