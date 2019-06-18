Девушки массово начали пить чай с груди

В соцсетях набирает популярность челлендж, участники которого стараются удержать предметы на своей груди. Об этом пишет Daily Dot.

Инициатором флешмоба стала пользовательница Twitter из Японии Hcupadman. Она показала, как может поставить стакан с чаем на грудь и пить из него, при этом продолжая работать на компьютере.

Пост Hcupadman стал вирусным, набрав около 70 тысяч лайков и ретвитов. Многие другие юзеры также стали публиковать аналогичные видео и фото, демонстрирующие, как они удерживают напитки на груди.

Чаще всего они пили без рук азиатский пенистый чай (bubble tea), поэтому челлендж получил название Hands-Free Bubble Tea challenge или Tapioca challenge в честь входящей в состав этого чая тапиоки — разновидности крахмала.

@iamMhuayGG

Большинством участников челленджа оказались девушки, однако нашлись и мужчины.

Некоторые предпочитали не фотографироваться, а публиковать рисунки.

Ранее в мае пользователи сети участвовали в челлендже, превращавшем их в БДСМ-моделей. Для этого они использовали мусорный пакет и пылесос.