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«Я не могу на себя смотреть»: женщина потратила £26 тысяч на коррекцию груди, чтобы угодить мужу 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
50-летняя Джейни Бирн пережила 6 неудачных операций, чтобы увеличить бюст с AA до G после того, как любимый мужчина взял в привычку сыпать оскорбления в ее адрес, тем самым заставив женщину чувствовать себя непривлекательной.
Несмотря на то, что всем женщинам давно пора понять, что они прекрасны такие, какие есть, некоторые из дам все еще надеются завоевать любовь мужчины, «перекраивая» себя под его предпочтения.
50-летняя Джейни Бирн из Линкольна пережила 6 операций по увеличению груди после того, как ее муж Дэйв в далеком 2005 году обмолвился о том, что слишком маленькая грудь с чашечкой AA делает ее похожей на мужчину.
Практически впустую потраченные 26 тысяч фунтов, череда неудачных операций, низкая самооценка и желание соответствовать чужим идеалам — таков «подарок» Дейва своей любимой жене.
«Мне никогда не нравилась моя грудь, поэтому я и набралась смелости лечь под нож. У меня высокий рост и спортивное телосложение: я хотела выглядеть женственно и привлекательно», — рассказала женщина британскому изданию Daily Mail.
Janey Byrne/Facebook
Также она отметила, что поворотным моментом в ее жизни стал именно грубый комментарий ее благоверного, который ее задел и заставил чувствовать себя непривлекательно.
Операции не были успешными: иногда врачи допускали ошибки и Бирн не могла нормально двигать руками, порой грудь попросту не переставала болеть, а в 2012 году женщина и вовсе обнаружила во время проверки, что ее имплантаты токсичны, и входящий в их состав кремний не должен использоваться в медицинских целях.
Однако карма, вероятно, существует: в какой-то момент после очередной операции ее супругу даже пришлось продать свою машину BMW, чтобы получить лишние 4000 фунтов стерлингов на очередную процедуру для жены. «Я никогда не хотела иметь действительно большую грудь, однако комментарий Дейва сподвиг меня на операции. Теперь у меня много травм, мне не нравится на себя смотреть. Мне хочется вернуть свой прошлый внешний вид», — признается Джейни Бирн.
Она также отмечает, что не винит мужа в происходящем и понимает, что он ее по-своему любит. Можно ли верить мужчине, который однажды поставил свои навязанные идеалы красоты выше любви к жене — непонятно, однако сейчас дама готовится к последней, как она надеется, операции по коррекции груди, которая даст ей долгожданную идеальную чашечку G и поможет избавиться от комплексов по поводу ее внешности.
Текст: Эльмира Мустафаева
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