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Уволенную за снимки для Playboy чиновницу пригласили в журнал на кастинг 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Редакция русскоязычного Playboy предложила жительнице Тюмени Анне Ануфриевой, которая потеряла работу на госслужбе после откровенной фотосессии, принять участие в кастинге в московском офисе журнала. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
Журналисты поддержали девушку и отметили, что тело человека — это его личное дело, и каждый волен распоряжаться им по своему усмотрению.
«Очень жаль, что публикация эротической фотосессии — до сих пор рискованный шаг для женщин, способный повлечь за собой проблемы», — говорится в публикации.
Ее авторы отметили, что особо остро запрет на эротизм виден на примере политиков, учителей и врачей.
Кроме того, Ануфриеву пригласили на закрытую вечеринку в честь победительницы конкурса «Девушка года 2019», которая состоится в ноябре «в одном из модных московских клубов».
Уроженка Тюмени, «девушка года Playboy 2018» Лидия Пономарева также заступилась за Ануфриеву. В разговоре с порталом «72.ру» она призвала россиян прекратить критиковать женщин за самовыражение через собственную сексуальность.
Анна Ануфриева потеряла работу после публикации эротических снимков для конкурса «Девушка года Playboy 2019». В своем Instagram-аккаунте она позиционирует себя как мастер по депиляции.
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Красота , Анна Ануфриева , Лидия Пономарева
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