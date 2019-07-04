Кристи Бринкли: как в 65 выглядеть на 40

Секреты красоты голливудской актрисы, которая поражает коллег и поклонников своей «вечной молодостью»

Глядя на эту женщину, вы никогда не угадаете, сколько ей лет. Кристи Бринкли уже 65, но она имеет невероятно стройную, подтянутую фигуру, красивое лицо и шикарные волосы.

Спорт

Одним из главных секретов ее стройности является спорт. Каждый день Бринкли делает 100 отжиманий и еще 10 минут занимается на тренажере. Все это она дополняет плаванием, йогой и бегом.

Диета

Кристи с 12 лет придерживается вегетарианства — именно растительный рацион, как она считает, помогает ей выглядеть так хорошо. Для здорового баланса она вносит в свою диету морепродукты. Кристи принимает витамины и советует каждой женщине сделать анализы и подобрать себе правильный их набор.

Макияж

Сама модель предпочитает натуральный макияж: чистая кожа, немного подвести глаза, брови и, конечно, чуточку румян — готово! Если нанести много макияжа, то он будет подчеркивать морщины. Главное — хорошо ухаживать за кожей, тогда и макияж вовсе не пригодится.

Уход за кожей

Кристи Бринкли разработала свою линию косметики без парабенов, спирта и минеральных масел. Она сама лично проверила все на себе. Один из маст-хэвов Кристи — санскрин. Мы все знаем, как негативно влияет на кожу солнце. Сама модель не отрицает, что применяла ботекс, но это лишь маленькая часть усилий, которые она прикладывает для своей красоты.

Волосы

Стилисты считают, что, помимо грамотного ухода по типу волос, секрет моложавости кроется и в прическе Бринкли. Она, в отличие от многих своих ровесниц, продолжает носить длинные локоны и делает правильное окрашивание — не один цвет, а неравномерное осветление, создающее эффект солнечных бликов. Впрочем, Кристи не скрывает, что для выхода в свет и фотосессий часто использует накладные пряди для придания объема своим от природы тонким волосам.

Любовь к себе

Кристи уверена, что любовь к себе — самое важное для каждой женщины. «Сегодня женщины испытывают ужасный стресс по поводу своей внешности. На них все время давят, давая понять, что они каждую минуту своей жизни должны быть идеальными. Но знаете что? Мы не обязаны! Мы не должны переживать из-за морщин или седины только потому, что этого хочет общество. Мы должны меняться только ради себя. Красить волосы, ходить к косметологу, заниматься фитнесом стоит только ради того, чтобы чувствовать себя комфортно в своем теле, а не потому, что того требует кто-то другой. Помните, что самое важное, что вы можете для себя сделать, это подарить себе здоровье».