Что такое мьюинг, и как он сделает вас привлекательней

На самом деле о мьюинге узнали еще в 20 веке, но широкоизвестной эта оздоровительная техника стала совсем недавно, после того, как появились десятки видео о ее невероятных свойствах.

Что это такое?

Мьюинг стал называться "мьюингом", когда доктор Майк Мью популяризировал его через свою Youtube-канал. По факту это простейшая корректирующая техника, которой можно овладеть за несколько секунд. Просто, будучи в состоянии покоя, вам нужно держать язык во рту не где попало, а прижатым к небу. Десятки лет назад человек принимал такую позицию рефлекторно, но у современных людей с этим есть проблемы.

Зачем это нужно?

Прижимая язык к небу, вы напрягаете мышцы языка и челюсти, тем самым как бы тренируя их. Состояние этих мышц напрямую влияет на форму вашего лица, поэтому, если заниматься мьюингом регулярно, то черты лица непременно станут более острыми: оформится подбородок, выделятся скулы. К тому это же упражнение положительно влияет на здоровье, — оно расширяет челюсть, из-за чего зубы будут расти правильно, а также исправляет прикус.

Как правильно "мьюить"?

С одной стороны мьюинг кажется занятием элементарным. Но в нем есть свои нюансы. Очень важно правильно уложить язык — он должен быть полностью прижат к небу и находиться где-то между задними и коренными зубами. Если вы все делаете правильно, то очень скоро почувствуете небольшую боль в нижней челюсти.