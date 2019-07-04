Как работает диета для увеличения роста

Слово «диета» ассоциируется у нас с похудением, однако, оказывается соблюдение определенного режима питания может и добавить сантиметры. Только не к талии, а к вашему росту. Так, на наш рост влияет не только генетика, но и различные внешние факторы. Например, особое питание. Именно из еды организм получает полезные вещества, которые помогают ему наращивать костную и хрящевую ткань.

В некоторых продуктах содержится аминокислота аргинин, которая способствует выделению гормона роста. Еще эффективнее аргинин работает в паре с такими аминокислотами как, лизин и глутамин. Все эти вещества можно получить из продуктов питания.

Специалисты утверждают, что для того, чтобы взрослому человеку прибавить пару сантиметров в росте необходимо разнообразить рацион различными овощами и фруктами, кисломолочными продуктами, рыбой, мясом, орехами и бобовыми.

В частности, для естественной выработки гормона роста необходимо насыщать организм белком растительного и животного происхождения. Он вырабатывает гормоны и незаменим для обновления тканей. Витамин D участвует в формировании костной ткани. А минералы (кальций, фосфор, железо, цинк, селен и магний) отвечают за рост костей.

Так, если вы хотите прибавить себе роста, рекомендуется добавить в рацион целый список продуктов.

Молоко, яйца и курица содержат белки, которые способствуют росту мышечной ткани. Рис, перловка и овсянка содержат клетчатку. Треска, лосось, тунец и морепродукты содержат витамины А и D, а также кальций и фосфор.

В капусте содержится целый кладезь витаминов, в том числе и необходимого для роста кальция. Тоже самое и с орехами, которые содержат белок, магний и цинк.

Конечно, в паре с такой диетой хорошо работает спорт, а особенно упражнения на растяжку.