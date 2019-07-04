6 секретов хранения косметических средств

Влажность, жар от батарей, пар, переохлаждение или перепады температур при извлечении крема или лосьона из холодильника могут полностью «убить» его полезность. Как же быть?

Универсальным способом хранения большинства средств является сухое проветриваемое место, прохладное и защищенное от света. Но каждый косметический продукт может иметь и свои тонкости хранения.

Любой косметический продукт надо тщательно закрывать крышкой. Важно избежать притока воздуха, чтобы косметика не прогоркла. Особенно это правило касается эко-косметики, где мало или совсем нет консервантов. Такие средства могут заплесневеть от попавшей пыли или маленькой соринки.

Чтобы извлечь из баночки крем или маску, используйте не руки, а шпатель. После завершения процедуры его надо промыть с мылом и положить сушиться. Даже вымытые руки могут спровоцировать попадание в крем отмерших частичек кожи, бактерий.

Если не хотите, чтобы духи изменили аромат, аккуратно очищайте пульверизаторы. Если внутрь проникнут бактерии, то запах будет уже не тот. Хранить парфюм надо в закрытой коробочке в сухом темном месте. Холод разрушит аромат, а тепло грозит быстрым испарением и изменением запаха.

Если вы открыли тушь — имейте в виду ее короткий срок хранения. В закрытом виде этот продукт может храниться и несколько лет, но попадание воздуха сразу же активизирует ее засыхание. Чтобы снизить риск заражения глазными инфекциями, можно раз в пару недель промывать щеточку в антибактериальном средстве.

Дольше всего сохраняют свои свойства компактные средства в спрессованном состоянии. В использовании теней, пудры или румян важно вовремя менять и промывать кисточки, пуховки. Именно там «заседают» бактерии, способные навредить коже. При своевременной их замене использовать эти продукты можно и два-три года.

Любительницам коллекционировать лаки для ногтей важно помнить: дольше года хранить их не рекомендуется. Не держите лаки в холодильнике, чтобы избежать образования конденсата во флакончике. После использования хорошо закручивайте крышечку, убирайте излишки лака на резьбе ватным диском с ацетоном. Оставшиеся капельки лака могут мешать герметичному закрытию и портить ваше средство для ногтей.

Тщательно изучайте условия хранения приобретаемого продукта и берегите свою красоту!