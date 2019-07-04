Plus-size модель Юля Рыбакова: «Я согласилась раздеться полностью»

Одна из самых ярких девушек России рассказала Wday.ru про отечественного зрителя, негатив и съемки ню.

«Хейтеры, как солнце, стабильно со мной»

— Юля, ты такая яркая девушка, и мы не про цвет волос. Это было с детства?

— В детстве я была тихой и незаметной. Но втайне мечтала, что вырасту и расцвету. Видимо, пришло время, энергия распаковалась. Кстати, цвет волос тоже был для самовыражения, а сейчас, уже насытившись вдоволь вниманием, хочется спокойствия, сменить цвет волос на натуральный.

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— Почему решила завести блог?

— Не из-за оригинальности: так делали уже все артисты и медийные люди, я думала, эта мода ненадолго, но увидела, что все только разрастается. Темы сначала не было особенной, но потом подписчики сами ее организовали, задавая мне вопросы. Потихоньку пришла концепция — о мотивации, моих мечтах, развитии, в целом о моей жизни и планах.

— У тебя, как у популярного блогера, можно встретить негатив от подписчиков. Как реагируешь на критику?

— Раньше я реагировала очень болезненно, даже плакала… Но потом поняла, что этого не избежать — как каждый день выходит и заходит солнце, это стабильно и навсегда, такие и хейтеры у меня (улыбается). Стабильные и, видимо, до конца со мной.

— Есть какие-то сферы, в которых ты пока не состоялась, но очень хотелось бы? От чего приходится отказаться, чтобы успеть построить карьеру?

— Я редко от чего-то отказываюсь, может, только из-за нехватки времени.

Сейчас мне интересно развивать свой YouTube-канал «Не женское дело», и хочется больше времени выделять для него. И, конечно, масштабировать свое рекламное агентство, планирую запускать приложение с разными медиабонусами.

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«Считаю свое тело красивым, несмотря на масштабненькие объемы»

— В клипе у Ани Седоковой тебя можно увидеть в ну очень интересном виде! Как ты решилась? Расскажи про съемки!

— Съемки прошли очень здорово и душевно, я в такие моменты говорю: «Пазл сошелся».

Когда шла на площадку, не знала о голых сценах, да и в сценарии не было прописано, что так будет, в кадре мы были в ванной с моим партнером по роли в белье. Потом мне режиссер сказал доснять сцену, где я одна, и я увидела, что белье в кадре очень портит вид! И согласилась раздеться полностью. Была же шторка (улыбается), и я считаю свое тело красивым, несмотря на масштабненькие объемы, думаю, в старости буду вспоминать эти кадры с большим удовольствием.

— Сложно быть моделью plus-size в России? Россияне благодарны и открыты?

— Проблема одна — зритель! Наши готовы поглазеть, не поддерживая. Те, кто меня здесь очень ценят и любят, в основном мужчины и девушки размера плюс. Больше за рубежом искренне ценят формы, там много работы в этом направлении, больше возможностей, а еще многие зарубежные глянцы берут на обложки моделей плюс. У нас это начнется лет через десять, думаю. Как бы не позже! Но я уже не буду работать моделью, просто искренне порадуюсь за тех, кто дождется этой моды и попадет в виток.

— Что делать девушке, если она тоже мечтает стать моделью plus-size?

— Ухаживать за собой, искать свою фишку, рекламные агентства, делать портфолио. Дело в том, что в любом направлении, plus-size или нет, нужно проявить настойчивость и трудолюбие, тогда вы получите результат.

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— У тебя есть ориентиры среди коллег, люди, за которыми с удовольствием следишь?

— Как думаешь, что поклонники обожают больше всего в тебе?

— Честно, не знаю. Я думала, что вдохновляю мотивацией, но когда пару раз пожаловалась, они меня очень поддержали. Учитывая, что это я их заряжать должна, как мотиватор, на новые свершения. А в тот момент поняла, что они меня любую любят.

И, кстати, я уже не представляю себя без блога (улыбается)! Многим делюсь со своими подписчиками, и это уже необходимость даже — каждый день что-то рассказать им полезное.

«Не верю мужчинам, которые только болтают»

— Недавно ты в Instagram писала, что необходима перезагрузка. Часто бывают такие моменты?

— Бывают, но больше от усталости: я мало отдыхаю, так как мне больше нравится быть чем-то занятой. Отдых нельзя измерить, как ты отдохнул — хорошо или плохо, ни количеством загара, ни количеством выпитых коктейлей, а вот работу можно измерить — как минимум деньгами. И это очень мотивирует. Но организм человека должен отдыхать, и поэтому природа берет свое.

— Что такое счастье?

— Счастье — это когда вы и ваши близкие здоровы, все потребности закрыты, вы спокойны и можете реализовывать свои мечты легко и с удовольствием. Меня периодически накрывает счастье, и я это чувствую пару раз в неделю точно. Но и откаты бывают, наверное, как у всех.

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— Какие три самых главных правила в жизни у тебя есть?

Всегда работай и люби труд.

Развивайся и всегда учись.

Медитируй и духовно наполняйся.

Высыпайся, мой руки перед едой и люби свое тело. — Правил как таковых нет, но есть действия, которые важны в моей жизни:

Больше трех вышло!

— Ты писала, что любовь — это иллюзия. Каким должен быть мужчина, чтобы тебя очаровать? И все-таки есть ли любовь?

— Меня не надо очаровывать, главное — не разочаровывать. Любовь, конечно, есть, мы любим детей, близких, друзей, животных, даже любимые вещи, действия. Но в мужчине я ценю заботу, внимание… Очень важно, чтобы рядом был мужчина, который умеет брать ответственность и выполнять обещанное. Может, у меня возраст такой и период в жизни, когда я не готова тратить время на иллюзии и не верю мужчинам, которые только болтают. Любишь — докажи действиями.

Вообще, для меня уважение важнее любви. Пройдет состояние влюбленности, и партнер может разонравиться, а вот если вы уважаете друг друга, это навсегда — союз крепкий, это уже полноценная семья.

А когда вместе просто весело тусить, бездельничать и заниматься сексом, это все пресыщается, надоедает и далее идет разочарование. Круто разделять вместе ответственность, идти к целям и быть еще и единомышленниками, уважающими друг друга.