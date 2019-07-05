Гибрид Кардашьян и Андерсон: девушка потратила 12 миллионов рублей на пластические операции

Зависимая от пластики американка потратила 150 тысяч фунтов на операции, чтобы заполучить тело мечты.

На какие только жертвы не идут девушки ради красоты: так 28-летняя девушка из Вирджинии, США, Кристен Снидер не раз прибегала к помощи пластических хирургов. Кристен уже успела поставить себе грудные и ягодичные импланты, а также удалить ребра, чтобы заполучить тонкую талию. На данный момент все преображения обошлись американке почти в 190 тысяч долларов — почти 12 миллионов рублей. По словам красотки, она делает операции, чтобы чувствовать себя увереннее, а вот родственники Кристен беспокоятся за здоровье и жизнь красотки из-за возможных осложнений и ее одержимости.

wmj

Кристин начала долгий путь к телу мечты, когда ей было всего 18 лет: тогда девушка впервые поставила себе грудные импланты, чтобы казаться женственнее. Американка настолько осталась довольна преображением, что на груди решила не остановливаться и стала частым гостем у пластического хирурга: красотка сделала второе увеличение груди, две подтяжки попы, три ринопластики, липосакцию, удалила ребра ради осиной талии и поставила ягодичные и скуловые импланты, а также импланты в лоб, ну и конечно, накачала губы.

wmj

К слову, девушка не полагается только лишь на пластическую хирургию, но и регулярно посещает спортзал, чтобы поддерживать новообретенные формы и тело в тонусе.

wmj

Текст:Дарья Солодовникова