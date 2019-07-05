Зависимая от пластики американка потратила 150 тысяч фунтов на операции, чтобы заполучить тело мечты.
На какие только жертвы не идут девушки ради красоты: так 28-летняя девушка из Вирджинии, США, Кристен Снидер не раз прибегала к помощи пластических хирургов. Кристен уже успела поставить себе грудные и ягодичные импланты, а также удалить ребра, чтобы заполучить тонкую талию. На данный момент все преображения обошлись американке почти в 190 тысяч долларов — почти 12 миллионов рублей. По словам красотки, она делает операции, чтобы чувствовать себя увереннее, а вот родственники Кристен беспокоятся за здоровье и жизнь красотки из-за возможных осложнений и ее одержимости.
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Кристин начала долгий путь к телу мечты, когда ей было всего 18 лет: тогда девушка впервые поставила себе грудные импланты, чтобы казаться женственнее. Американка настолько осталась довольна преображением, что на груди решила не остановливаться и стала частым гостем у пластического хирурга: красотка сделала второе увеличение груди, две подтяжки попы, три ринопластики, липосакцию, удалила ребра ради осиной талии и поставила ягодичные и скуловые импланты, а также импланты в лоб, ну и конечно, накачала губы.
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К слову, девушка не полагается только лишь на пластическую хирургию, но и регулярно посещает спортзал, чтобы поддерживать новообретенные формы и тело в тонусе.
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Текст:Дарья Солодовникова