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Почему секреты красоты звезд часто не работают 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, почему советы по уходу за собой, которые дают звёздные красавицы, работают далеко не всегда. Знаменитостям нужно выглядеть хорошо, и они ухаживают за лицом и телом очень тщательно. Часто селебрити рассказывают в блогах о рецептах кремов и масок, которые они готовят для себя, и уверяют, что эти средства оказывают чуть ли не волшебное действие. Однако большинство красавиц немного лукавит и не раскрывает всей правды.
Красота , Видео
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