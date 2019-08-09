Почему секреты красоты звезд часто не работают

Смотрите видео и узнайте, почему советы по уходу за собой, которые дают звёздные красавицы, работают далеко не всегда. Знаменитостям нужно выглядеть хорошо, и они ухаживают за лицом и телом очень тщательно. Часто селебрити рассказывают в блогах о рецептах кремов и масок, которые они готовят для себя, и уверяют, что эти средства оказывают чуть ли не волшебное действие. Однако большинство красавиц немного лукавит и не раскрывает всей правды.