Девушку пристыдили за след от загара на ягодицах

Человеческая злость порой не знает границ. Посуди сама, 20-летнюю серфингистку Холли-Дейзи Коффи стали шеймить за следы от бикини. Австралийка поделилась с фолловерами «горячими» фотографиями с бойфрендом, а те придрались к линии на ягодицах. Подробности — в новом материале WMJ.ru!

Будучи профессиональной серфингисткой, Холли-Дейзи Коффи то и дело публикует в своем Instagram-профиле снимки, на которых лихо покоряет волны на доске. Девушка делает это в довольно откровенных купальниках. Оно и понятно: такой подтянутой фигурой, как у австралийки, грех лишний раз не похвастаться. Тем не менее, хейтеры не дремлют и находят-таки, к чему придаться. Например, последние фотографии Холли-Дейзи Коффи, на которых она позирует с бойфрендом, вызвали шквал негодования. Виной тому — следы от купальника, оставшиеся на ягодицах. Девушка меняет купальники по несколько раз на дню, не обращая внимание на то, что одни фасоны более открытые нежели другие. «Линия загара не к месту!», «Не припомню, чтобы у тебя был соответствующий купальник», «Откуда такой след?» — возмущаются фолловеры. Однако Холли-Дейзи Коффи нисколько не ранят подобные высказывания. Она продолжает выкладывать фотографии как ни в чем не бывало.

@hollydazecoffeyyy

Впрочем, фолловеры зря ищут в Instagram-аккаунте Холли-Дейзи Коффи те самые бикини, которые мо