Фейсбилдинг: упражнения для укрепления мышц лица

Тренировка мышц лица помогает коже стать более упругой и выровненной. Фейсбилдинг также улучшает кровоток и лимфоток, снимает отечность и делает черты лица более выразительными. Врачи провели 20-недельный эксперимент, в котором приняли участие 16 женщин в возрасте от 40 до 65 лет. В течение этого времени все участники выполняли упражнения для мышц лба, бровей, глаз, рта и шеи. Эксперимент показал, что такие упражнения действительно улучшают состояние кожи лица и уменьшают видимые признаки старения.

Упражнение 1: «Большой сюрприз»

Это упражнение поможет вам повысить мышечный тонус лба. Положите пальцы на лоб, так, чтобы мизинец лежал над бровями, а остальные пальцы обхватывали голову. Поднимите и опустите брови, как будто вы удивлены. Повторите это упражнение 10 раз.

Упражнение 2: «Кокетливый взгляд»

«Кокетливый взгляд» помогает вам предотвратить появление морщин вокруг глаз. Уводите взгляд слева направо, справа налево, сверху вниз и снизу вверх. Двигаться должны только глазные яблоки! Челюстная кость неподвижна. Повторите это упражнение 5 раз для каждого направления.

Упражнение 3: «О»

Давайте избавимся от носогубных складок! Вытяните губы вперед в форме буквы «О». Вы даже можете произнести протяжный звук «О» вслух. Повторите это упражнение 10 раз.

Упражнение 4: «Улыбнись»

С помощью этого упражнения вы укрепите мышцы скул и избавитесь от пухлых щек. Зажмите губы внутрь зубами. Положите пальцы на уголки губ и слегка надавите на них. Потяните уголки губ к ушам. Вернитесь в исходное положение. Повторите это упражнение 10 раз.

Упражнение 5: «Хулиган»

Целью этого упражнения является удаление двойного подбородка и повышение мышечного тонуса шеи. Вытяните язык вперед, кончиком пытаясь достать до носа. Поднимите подбородок чуть вверх и медленно поворачивайте шею вправо-влево. Повторите это упражнение 5 раз в каждом направлении.

Упражнение 6: «Бабушка»

Если вы хотите избавиться от носогубных складок, упражнение «Бабушка» для вас.

Откройте свой рот и «подверните» губы так, чтобы они оказались за зубами. Усильте напряжение за счет мышц шеи и втяните губы в рот. Задержитесь на 10 секунд. Повторите это упражнение 15 раз.

Упражнение 7: «Резина»

«Резиновое» упражнение помогает убрать горизонтальные морщины на лбу. Сложите руки в замок и поместите их на границу волосяного покрова на лбу. Немного потяните лоб назад руками. Сожмите губы в форме буквы «О» и посмотрите вниз. Задержитесь на 10 секунд в этом положении. Во время этого упражнения важно постоянно чувствовать напряжение лба. Повторите это упражнение 20 раз.