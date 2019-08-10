«Не нравится — не смотри»: пышная звезда танцев на шесте дает отпор критиканам

Танцовщица на шесте большого размера дала отпор жестокой критике и нетактичным комментариям по поводу ее веса. Пышнотелая Джейми Хайнс, 36-летняя жительница штата Иллинойс, утверждает, что ее 100-сантиметровая талия не мешает ей наслаждаться танцами на пилоне, и надеется, что вдохновит других крупных женщин заняться этим увлекательным видом спорта.

Хотя Джейми носит размеры 56-58, она пришла в танцы на пилоне из бурлеска, и ей приходится отбривать злобные комментарии по поводу веса. Кстати, у девушки дома даже нет весов. Она впервые попробовала танцы на пилоне около полутора лет назад, и, по ее словам, э