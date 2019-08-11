Почему мусульманки ходят дома накрашенные

Любовь к красивому и стремление хорошо выглядеть являются частью женского естества. Религия мусульман поддерживает природные желания женщин украшать свою внешность, но запрещает демонстрировать свою красоту посторонним людям.

Красота мусульманок только для мужа

Мусульманским женщинам доступны все косметические средства. Они могут использовать тональный крем, красить губы и глаза. Делают они это с целью придания внешности большей выразительности.

В отличие от наших женщин, которые красятся перед выходом в общество, мусульманки наносят макияж дома. Они хотят выглядеть красиво для единственного в мире мужчины — своего мужа. Мусульманки могут появиться в таком виде только перед близкими людьми. Перед тем, как выйти на улицу, они обязаны смыть косметику, если их лицо не прикрыто. Также не приветствуется слишком выразительный парфюм. Его запах может быть расценен, как желание привлечь других мужчин.

Макияж мусульманок может быть ярким и вызывающим только для того, чтобы быть самыми привлекательными и желанными для супругов.

Для чего красятся наши женщины?

С самого детства нам навязывается понятие, что естественной красоты недостаточно. Все начинается с использования детской косметики, а заканчивается обращением к пластическим хирургам.

Одни девушки говорят, что красятся для себя, а другие не скрывают, что хотят выглядеть красиво и привлекательно для мужчин. Некоторые считают, что выходить в общество без макияжа вообще недопустимо.

Сегодня почти все женщины используют косметику, но в разных целях. Одни маскируют недостатки на коже, пытаясь добиться совершенства, другие — наслаждаются самим процессом. Мужчины уверены, что женщины стараются ради них.

На самом деле женщины наносят макияж для того, чтобы отстоять свое место в обществе и доказать другим девушкам, что они не менее красивы.

Что думают мужчины?

Мужчинам нравятся ухоженные женщины, которые следят за своей внешностью. Их отталкивает излишний макияж на лице, чересчур длинные накладные ногти, наращенные ресницы или вставленные импланты.

Женщины оказываются заложниками общественного мнения, навязанного глянцевыми журналами. Они думают, что мужчины хотят видеть рядом с собой девушек с идеальной внешностью и неким образом. Представителей противоположного пола привлекает естественная красота и женственность.