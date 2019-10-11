Что такое «английская соль»

Смотрите видео и узнайте секрет роскошной шевелюры. Чтобы волосы выглядели лучше, в шампунь стоит добавить щепотку эпсомской соли. Это вещество также известно как английская соль, а название это оно получило из-за того, что впервые её обнаружили возле британского города Эпсом. Английская соль — это сульфат магния, который благотворно влияет на организм. Магний снимает мышечное напряжение, способствует укреплению костей, ногтей и волос, активизирует их рост. Ролик расскажет, как правильно применять эпсомскую соль в уходе за волосами.