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Что такое «английская соль» 

Рамблер 39 минут назад
Смотрите видео и узнайте секрет роскошной шевелюры. Чтобы волосы выглядели лучше, в шампунь стоит добавить щепотку эпсомской соли. Это вещество также известно как английская соль, а название это оно получило из-за того, что впервые её обнаружили возле британского города Эпсом. Английская соль — это сульфат магния, который благотворно влияет на организм. Магний снимает мышечное напряжение, способствует укреплению костей, ногтей и волос, активизирует их рост. Ролик расскажет, как правильно применять эпсомскую соль в уходе за волосами.
Ранее "Рамблер" выяснил, как часто можно мыть голову.
Красота , Видео
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