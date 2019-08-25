Как выбрать идеальную стрижку по своему типу внешности

Оказывается, выбрать по-настоящему подходящую прическу куда сложнее, чем подобрать идеальный гардероб.

А все потому, что даже самые навороченные компьютерные программы для выбора стрижек не могут учитывать такие индивидуальные особенности, как длину, густоту, плотность, толщину волос. Именно эти нюансы, зачастую, не позволяют нам иметь именно ту самую прическу мечты.

В этом непростом деле читателям «Летидора» помогает разобраться Евгений Трефилов , стилист, дизайнер, владелец авторской студии красоты VolifertStudio.

По своему многолетнему опыту работы парикмахером скажу, что труднее всего с выбором прически приходится обладателям слабых тонких ломких волос.

Как правило, все ограничивается четким «подрубанием» длины типа каре, реже боб, а то и вовсе приходится делать короткую классику с народным названием «шэрон-стоун-основной-инстинкт». И именно этот вариант позволяет добавить в тоскливый образ смелость и разнообразие. И даже «комплекция» человека не будет диктовать здесь никаких правил.

Правила заданы тонкостью волос

Но есть компромисс! Укрепив волосы специальным уходо, можно перманентную завивку и создать долгожданный объем. Да, домашний уход за такими волосами усложнится, но результат того стоит.

Теперь можно переходить к типажам.

«Комплекция» задает правила соотношения пропорций

Если тело маленькое, то огромная голова явно будет смотреться смешно, и наоборот — если тело большое, то маленькая голова — нонсенс. Значит, при пышных формах прическа с вьющимися объемными локонами будет кстати!

Не задумывались, почему все модели 90-60-90 в основном с прямыми длинными волосами? Все просто — девушки высокие, вытянутые, а значит в их образ идеально впишутся такие же волосы.

Следуя логике, невысоким пропорционально фигуристым девушкам оптимально подойдут прически средней длины, разных фактур (и прямые, и волнистые). Главное, чтобы их длина не была до талии — в таком случае ноги точно будут выглядеть короткими.

А высоким типажам «песочных часов» подойдут и более удлиненные варианты.

Обладательницам очень крутых бедер стоит выбирать «богатую» шевелюру — верх и низ таким образом будут отлично уравновешиваться. Если волосы прямые, можно тоже использовать прием с перманентной завивкой.

Для фигуры «перевернутый треугольник», пожалуй, лучшим вариантом будет асимметричная стрижка длиной чуть нише плеч. Косая линия зрительно «перережет» выраженную горизонтальную линию плеч, благодаря чему в образе появится гармония.

Для «прямоугольной» фигуры варианты стрижек бесконечны. И тут, думаю, стоит уже больше задуматься о соответствии форме лица. То же самое касается и «овальной» фигуры.

Стрижка также может зависеть от длины шеи

Тут работает свое правило — чем больше грудь, тем пышнее прическа.

А вообще, как говорится, клин клином вышибают: либо выбриваем затылок, открываем шею и взбиваем объем на макушке, либо опускаем ниже плеч линию «паж» и, варьируя длиной челки, уравновешиваем пропорции лица с телом.

Самая страшная ошибка в выборе стрижки — всегда оглядываться назад в прошлое и пытаться его догнать

Меняемся мы, наше тело, пропорции, качество волос и мода, поэтому и стрижки должны эволюционировать.

Однако в погоне за трендами всегда стоит учитывать свой типаж, ибо природа никогда ничего не делает просто так. Соотношения цветов линий и форм в вашем типе — это результат генетического прогресса.

Чаще всего подходит именно то, что дала природа. Так что стоит природные данные лишь облагородить!

Нужно не плыть против течения, не бороться с тем, что имеется, а распознать свой «код» и грамотно его моделировать.

Согласитесь, глупо смотрятся черные корни у блондинки и мышиные серые пролысины у жгучей брюнетки! Так и с формами прически — все должно быть логично и эстетично.

Иногда и форма не так важна, как гигиена. Даже собранные в пучок волосы выдают все тайны о девушке, о ее здоровье, стиле жизни и отношении к себе. Ухоженные волосы всегда манят и влекут — какая бы стрижка ни была. Так что не забывайте заботиться о волосах. А все остальные тонкости, такие как оттенок, длина, форма, объем, структура, доверьте профессионалу.

Помните, моложе выглядит тот, кто следует трендам, и оригинальны те, кто имеет стиль.

Ретро еще никого не сделало моложе.

А вот новая стрижка — это всегда хорошее настроение и улыбка счастливой вдохновленной женщины, выходящей из салона красоты.

Удачных вам перемен!