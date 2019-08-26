4 секрета, как убрать второй подбородок

Страшная правда: второй подбородок — бич российских женщин. Даже у стройных девушек иногда бывает в этой области жирок, который не убрать никакими диетами. И особенно часто второй подбородок появляется после 40. Француженки и немки почему-то с возрастом усыхают, а у нас чаще вырастает этот дурацкий подбородок. Как это исправить? Можно ли предотвратить? Рассказывает наш эксперт косметолог, к.м.н., хозяйка Muse Clinic Наталья Чигрова.

Мои пациентки очень часто спрашивают: а можно ли что-то сделать со вторым подбородком?

Я всегда отвечаю: давайте разбираться. Потому что жирок в области подбородка может появиться по нескольким совершенно разным причинам — и очень важно понять, с чем именно мы имеем дело. Проблема второго подбородка может быть связана с возрастом или с набором веса. А бывает, что он просто обусловлен строением лицевого скелета: тут дело обычно в нарушении прикуса или просто маленьком подбородке, который достался вам по наследству. Кстати, то, что пациентки называют «индюшачьей шеей», не обязательно состоит из жировой ткани, это могут быть напряженные мышцы в сочетании с атоничной кожей.

Фотография из книги "Косметологическая анатомия лица" ЭЛБИ-СПб, 2017

Как оценить, пропорциональный ли у вас подбородок и не требуется ли ему коррекция?

Сделать это просто: возьмите линейку и измерьте лицо по методу Пауелла и Хамфриса — схема показана на фото. Считается, что идеальное значение этого угла 85 градусов (построить и измерить его на своей фотографии в профиль можно линейкой и транспортиром). В зависимости от причины формирования второго подбородка, я подбирают подходящий метод коррекции. Вот самые эффективные:

1. Инъекции липомодуляторов в область второго подбородка, которые уменьшают объем жировой ткани в зоне введения. В течение месяца после инъекции жировая прослойка уменьшится, овал лица станет более подтянутым.

2. Инъекции ботулотоксина в подбородочную мышцу и подкожную мышцу шеи. Дело в том, что часто при маленьком от природы подбородке мышцы этой зоны находятся в напряжении. В этом случае на самом подбородке образуются маленькие ямочки (симптом наперстка), а на границе подбородочной области и шеи можно заметить вертикальные напряженные тяжи. Это состояние легко корректируется небольшой дозировкой ботулотоксина. Препарат временно (в среднем 4 месяца) блокирует нервно-мышечную передачу в зоне введения, и мышца расслабляется. Подбородок становится гладким и немного более объемным, а угол между ним и шеей более острым.

3. Инъекции филлеров с целью увеличения объема подбородка. Такая коррекция не только гармонизирует черты лица и омолодит, но и «подтянет» второй подбородок.

4. Аппаратный ультразвуковой лифтинг зоны второго подбородка. Интенсивный сфокусированный ультразвук производит точечный нагрев участка мышечно-апоневротического слоя. В результате этого он сокращается и обеспечивает стойкий эффект подтяжки.