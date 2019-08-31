Почему опасно делать «уколы красоты» на дому

Увеличение губ в наши дни кажется такой же стандартной и обыденной процедурой, как и чистка лица. Нередко девушки, пытаясь сэкономить или по другим мотивам, решаются сделать данную процедуру на дому у мастера. Однако следует помнить, что это крайне плохая идея, и нередко такой "укол красоты" приводит к ужасным последствиям. Так случилось с девушками из Аризоны.

Удивительно то, что многим из них горе-мастера посоветовали близкие люди. Подруга одной из пострадавших ходила к этому косметологу в течение года, и красоте ее губ можно было только позавидовать.

Мастер уверяла, что у нее имеется лицензия, которая позволяет делать инъекции в домашних условиях. При этом клиенток совсем не смущало, что услуги этого косметолога стоят значительно дешевле, чем у ее коллег.

Все пострадавшие делали инъекцию в один день, и каждая из них сразу почувствовала, что что-то идет не так. Кому-то было очень больно, чьи-то губы вели себя не так, как раньше. В итоге спустя несколько часов у каждой из девушек губы опухли настолько, что им пришлось вызывать неотложку.

Одна из пострадавших рассказала, что после злополучной инъекции она несколько дней подряд просыпалась с кровью во рту, и лекарства, назначенные врачами ей не помогали.

По мнению экспертов, косметолог проводила процедуру в непригодных для этого условиях. Скорее всего филлеры находились в некомфортной для их хранения температуре, или иглы не были стерильными.