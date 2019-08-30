Тату как искусство: потрясающе разрисованные девушки

Вопреки бытующему мнению о том, что татуировка — это почти асоциальная метка, являющаяся отличительной особенностью людей, побывавших в местах заключения, нанесение рисунков на тело — один из видов искусства, часть общемировой культуры, которая проходит через всю историю человечества.

Работы настоящих тату-мастеров и художников шедевральны и безукоризненны, ведь, используя человеческое тело как холст, они не имеют права на ошибку. Отношение к татуировке — это личное решение каждого, и при виде разрисованного тела вы можете приходить в восторг или же негодовать. Но совершенно точно вы не останетесь равнодушны к нашей подборке фотографий изумительно татуированных девушек.