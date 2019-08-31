Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Одна деталь на фото раскрыла обман блогерши 

Lenta.ru 13 часов назад
Одна деталь на фото раскрыла обман блогерши
Фото: Lenta.ru
Подписчики блогерши по имени Тупи Саравиа (Tupi Saravia) обвинили ее в редактуре фото в Instagram. На нескольких снимках девушки они обнаружили одинаковую деталь.
Пользователь Twitter под ником SantiLishi первым заметил, что на фотографиях девушки облака имеют совершенно одинаковую форму. Юзер MattNavarra также изучил ее Instagram-аккаунт. В сумме было найдено не менее шести разных снимков, на которых облака казались идентичными.
Саравиа признала, что использовала фотошоп. По ее словам, для этого нужно приложение Quickshot.
«Я всегда открыто говорила своим фолловерам об этом», — добавила она.
Блогерша пояснила, что даже проводила трансляцию, на которой показала, как редактирует свои снимки. «Не могу поверить, как высоко забрались мои облака», — в шутку заметила девушка по поводу внимания со стороны пользователей соцсетей.
В комментариях многие отметили, что разочарованы тем, как реальный мир все больше представляют на снимках в интернете только после обращения к фоторедакторам.
«Я становлюсь все более циничным в отношении инфлюенсеров в онлайне. Мне кажется, это мыльный пузырь, который со временем лопнет», — написал Simon_Murdoch.
Ранее Instagram-блогеры придумали способ улучшить снимки без использования каких-либо редакторов изображений. Они стали добавлять на снимки изображения водоемов, прикладывая к камере зеркало.
Последние новости
США ударили по Идлибу США ударили по Идлибу «Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей» «Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей» Путин обещал Кадырову приехать в Чечню Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Женский форум2
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 причин жениться на женщине с ребенком
7 причин жениться на женщине с ребенком14
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех2
Привычки, которые отличают красивых женщин
Привычки, которые отличают красивых женщин
Вредно ли ходить без нижнего белья
Вредно ли ходить без нижнего белья6
Плюсы и минусы гражданского брака
Плюсы и минусы гражданского брака5
Видео
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
00:17
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
Дети
Какими были игрушки для интима в СССР
01:42
Какими были игрушки для интима в СССР
Любовь
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
00:28
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Психология
Жена Кобзона призналась, что не любила его
02:38
Жена Кобзона призналась, что не любила его
Звёзды
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
01:21
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
Дети
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
11:54
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
Еда
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
02:10
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
Звёзды
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
03:12
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
Еда
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
04:04
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
Еда
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
02:51
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение