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Женщина заменила шампунь дождем на три года и поделилась неожиданным результатом 

Lenta.ru + ещё 1 30 августа 2019
Женщина заменила шампунь дождем на три года
Фото: Lenta.ru
Девушка на три года заменила шампунь уксусом и дождевой водой и рассказала, насколько изменилось качество ее волос. Ее историю приводит Mirror.
28-летняя Рэйчал де Ронд из Нидерландов — обладательница густых вьющихся волос. Раньше она мыла голову раз в два дня, и с годами ее кудри потеряли свою упругость. Тогда она сократила частоту проведения процедуры до одного раза в неделю. По словам голландки, это улучшило состояние ее волос, но не намного.
В 2017 году Ронд услышала о методе, предполагающем отказ от химических средств в пользу более легких альтернатив, таких как яблочный уксус или простая вода. Испробовав метод, девушка увидела значительные перемены: ее волосы стали объемнее и кудрявее.
«Моему молодому человеку очень нравятся мои волосы. Он считает, что сейчас они выглядят лучше, чем прежде. Он взял с меня пример и уже два года не моет голову шампунем, — поделилась Ронд. — Первые результаты я заметила через шесть месяцев».
В июле еще одна девушка сообщила о неожиданном результате, которого она добилась, отказавшись от шампуня и кондиционера для волос. На протяжении долгого времени финка Хайккинен мучилась зудом кожи головы. Чтобы избавиться от недуга, она перепробовала разные средства, включая яблочный уксус и соду. Однако с сентября 2017 года она промывает волосы исключительно водой и только раз в несколько месяцев добавляет каплю кокосового масла. По словам 24-летней студентки, этот метод изменил ее жизнь навсегда.
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