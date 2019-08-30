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Зачем люди каждый год ездят на неделю в пустыню 

Рамблер 30 августа 2019
Ежегодно в пустыне Блэк-Рок на северо-западе штата Невада проходит фестиваль Burning man. Он длится восемь дней, и все это время гости и участники находятся в настоящей пустыне, где почти нет благ цивилизации.
Сами организаторы называют фестиваль экспериментом по созданию сообщества радикального самовыражения. На протяжении недели в пустыне стоят инсталляции и предметы искусства. Участники выбирают себе необычные костюмы, которые тоже рассматриваются в качестве искусства. Кроме того, каждый заранее заботится о воде, питании, месте ночлега и спасения от жары и песчаных бурь.
Burning Man зародился в 1986 году. Тогда группа энтузиастов придумали сжигать небольшую статую деревянного человека как символ очищения и самовыражения. В прошлом году количество участников фестиваля достигло почти 70 тысяч. Основной принцип заключается в том, что сами люди создают этот фестиваль. Они наряжаются, участвуют во всех активностях и помогают друг другу.
Женский форум19
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