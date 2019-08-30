7 ошибок при окрашивании волос дома

Мы думаем, окрашивание — легкий способ обновить тон волос. И зачем ходить по салонам, если можно окраситься дома, не зря же производители косметики придумали столько красок.

Но часто полученный результат не соответствует ожиданиям. Цвет не совпадает с тем, что красиво сверкает на упаковке, а сами волосы становятся сухими и безжизненными. Называем самые распространенные ошибки домашнего окрашивания и рассказываем, как делать правильно.

«Забили» на аллергию и пробу краски

Мы все уверены, что не будет аллергии. Хотя на каждой упаковке производитель просит сделать простой тест. Еще мы не сомневаемся, что выбранный тон подойдет. Вместо того, чтобы для начала окрасить одну прядь. В итоге кожа покрывается красными пятнами или получаются волосы, которые пугают даже самых «перепаленных» блондинок.

Ожидание — реальность

Вернемся к тону, который хотим получить. Да, ориентируемся всегда на картинку на упаковке краски. Но на результат влияют и структура волос, и прошлые окрашивания, и особенности собственного пигмента.

Цвет может получиться неравномерный, темнее или светлее ожидаемого, с рыжиной или желтизной. Еще страшнее — с зеленым или фиолетовым отливом. Нужно запомнить: только специалист способен смешать краску так, чтобы получить нужный результат. А домашние эксперименты часто заканчиваются диким ужасом.

Нет защиты для кожи и одежды

Важно оберегать кожу головы, если она чувствительная. Не обязательно ее прокрашивать, можно аккуратно наносить краску только на волосы. Случайно капнуть на одежду во время окрашивания — без этого тоже не обходится. Поэтому приобретите специальные защитные составы, накиньте на себя любой материал, который защитит вещи.

Кондиционеры перед окрашиванием не нужны

Лучше пусть голова сутки будет немытой. Бальзамы, кондиционеры, маски только мешают окрасить волосы.

Сальные волосы под запретом

Мыть голову прямо перед окрашиванием не стоит, но и запущенные волосы нормально не окрасятся. Краска не сможет равномерно распределиться по грязным и запутанным волосам. Цвет получится неравномерным и ненасыщенным.

Влажные волосы не красим

Волосы, впитавшие влагу, проще повредить. Лучше наносить краску на сухую голову.

Не сидим больше положенного времени

Иначе получится воронье гнездо вместо копны волос. Окрашивающий состав следует держать не более 30-40 минут, затем краска перестает действовать. Не нужно думать, что чем больше подержите, тем интенсивнее будет цвет. Скорее, получите зуд и пересушенные волосы.

Если все-таки решились красить волосы в домашних условиях, сделайте это с умом. Успехов!