Как укрепить ногти

Ломкие, слоящиеся, тонкие и слабые… Если состояние ногтей перестало тебя радовать, можно спрятать их под долговременным покрытием и на время забыть о проблеме… Но лучше узнать, что сделает их крепкими, и начать восстановление прямо сегодня. Тем более в этом нет ничего сложного.
Укрепление ногтей дома
Витамины
Очевидно, что состояние ногтей — это показатель состояния здоровья всего организма. Для начала отрегулируй режим дня и питание. В рацион должны входить семена и орехи, яйца и молочные продукты, а также фрукты и овощи… А чтобы не поглощать полезные продукты тоннами ради усвоения необходимых веществ, добавь к рациону минерально-витаминный комплекс.
Ванночки
Выдели полчаса на спа для рук и погрузи пальцы в ванночку. Самый простой способ сделать такую дома — растворить в воде 2−3 столовые ложки морской соли и добавить несколько капель косметического масла. Можешь попробовать молочную, желатиновую или масляную ванночки — рецептов много, главное — иметь выдержку и провести как минимум двухнедельный курс ежедневных процедур.
Массаж с маслом
Банально, но проблемы с ногтями могут возникнуть просто от того, что необходимые питательные вещества к конечностям просто не поступают! Разгоняй кровоток массажем рук с особым упором на ногти и кутикулы. Втирай туда масло для кутикулы или разогретое масло жожоба. Можно делать это перед сном и засыпать, не смывая драгоценный состав.
Укрепляющие покрытия
Откажись от шеллака на время и покрывай пластину восстанавливающими средствами. Специалисты рекомендуют продукты, содержащие биотин. Именно в нем достаточное количество серы, которая отлично укрепляет ногти.
Укрепление ногтей в салоне
Чего только не предлагают профессионалы! Искусство восстановления ногтей условно можно поделить на эти жанры, а подробности тебе расскажут уже в салоне.
- Восстановление ногтей с помощью салонного покрытия с прогревом теплым воздухом.
- Запечатывание ногтей — втирание в пластину геля или воска с добавлением масел.
- Парафинотерапия — на руки наносят специальный разогретый воск, активизирующий кровообращение и питающий поверхность ногтей.
- Укрепление биогелем, не препятствующим проникновению воздуха к ногтевой пластине (поверхность будет дышать!).
- Покрытие щадящими составами. Если душа просит яркого маникюра, найди гипоаллергенные долговременные покрытия, например Luxio. Этот гель не содержит формальдегида и производной смолы, дибутилфтолата, толуола, камфоры — тех токсичных веществ, из-за которых мы потом устраиваем вынужденные каникулы в маникюре.