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Как укрепить ногти: 5 шагов для комплексного восстановления 

Grazia 30 августа 2019
Как укрепить ногти
Фото: Grazia
Ломкие, слоящиеся, тонкие и слабые… Если состояние ногтей перестало тебя радовать, можно спрятать их под долговременным покрытием и на время забыть о проблеме… Но лучше узнать, что сделает их крепкими, и начать восстановление прямо сегодня. Тем более в этом нет ничего сложного.

Укрепление ногтей дома

Витамины

Очевидно, что состояние ногтей — это показатель состояния здоровья всего организма. Для начала отрегулируй режим дня и питание. В рацион должны входить семена и орехи, яйца и молочные продукты, а также фрукты и овощи… А чтобы не поглощать полезные продукты тоннами ради усвоения необходимых веществ, добавь к рациону минерально-витаминный комплекс.

Ванночки

Выдели полчаса на спа для рук и погрузи пальцы в ванночку. Самый простой способ сделать такую дома — растворить в воде 2−3 столовые ложки морской соли и добавить несколько капель косметического масла. Можешь попробовать молочную, желатиновую или масляную ванночки — рецептов много, главное — иметь выдержку и провести как минимум двухнедельный курс ежедневных процедур.

Массаж с маслом

Банально, но проблемы с ногтями могут возникнуть просто от того, что необходимые питательные вещества к конечностям просто не поступают! Разгоняй кровоток массажем рук с особым упором на ногти и кутикулы. Втирай туда масло для кутикулы или разогретое масло жожоба. Можно делать это перед сном и засыпать, не смывая драгоценный состав.

Укрепляющие покрытия

Откажись от шеллака на время и покрывай пластину восстанавливающими средствами. Специалисты рекомендуют продукты, содержащие биотин. Именно в нем достаточное количество серы, которая отлично укрепляет ногти.

Укрепление ногтей в салоне

Чего только не предлагают профессионалы! Искусство восстановления ногтей условно можно поделить на эти жанры, а подробности тебе расскажут уже в салоне.
  • Восстановление ногтей с помощью салонного покрытия с прогревом теплым воздухом.
  • Запечатывание ногтей — втирание в пластину геля или воска с добавлением масел.
  • Парафинотерапия — на руки наносят специальный разогретый воск, активизирующий кровообращение и питающий поверхность ногтей.
  • Укрепление биогелем, не препятствующим проникновению воздуха к ногтевой пластине (поверхность будет дышать!).
  • Покрытие щадящими составами. Если душа просит яркого маникюра, найди гипоаллергенные долговременные покрытия, например Luxio. Этот гель не содержит формальдегида и производной смолы, дибутилфтолата, толуола, камфоры — тех токсичных веществ, из-за которых мы потом устраиваем вынужденные каникулы в маникюре.
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