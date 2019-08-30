Как укрепить ногти: 5 шагов для комплексного восстановления

Ломкие, слоящиеся, тонкие и слабые… Если состояние ногтей перестало тебя радовать, можно спрятать их под долговременным покрытием и на время забыть о проблеме… Но лучше узнать, что сделает их крепкими, и начать восстановление прямо сегодня. Тем более в этом нет ничего сложного.

Укрепление ногтей дома

Витамины

Очевидно, что состояние ногтей — это показатель состояния здоровья всего организма. Для начала отрегулируй режим дня и питание. В рацион должны входить семена и орехи, яйца и молочные продукты, а также фрукты и овощи… А чтобы не поглощать полезные продукты тоннами ради усвоения необходимых веществ, добавь к рациону минерально-витаминный комплекс.

Ванночки

Выдели полчаса на спа для рук и погрузи пальцы в ванночку. Самый простой способ сделать такую дома — растворить в воде 2−3 столовые ложки морской соли и добавить несколько капель косметического масла. Можешь попробовать молочную, желатиновую или масляную ванночки — рецептов много, главное — иметь выдержку и провести как минимум двухнедельный курс ежедневных процедур.

Массаж с маслом

Банально, но проблемы с ногтями могут возникнуть просто от того, что необходимые питательные вещества к конечностям просто не поступают! Разгоняй кровоток массажем рук с особым упором на ногти и кутикулы. Втирай туда масло для кутикулы или разогретое масло жожоба. Можно делать это перед сном и засыпать, не смывая драгоценный состав.

Укрепляющие покрытия

Откажись от шеллака на время и покрывай пластину восстанавливающими средствами. Специалисты рекомендуют продукты, содержащие биотин. Именно в нем достаточное количество серы, которая отлично укрепляет ногти.

Укрепление ногтей в салоне