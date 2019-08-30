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Девушка бросила карьеру в журналистике и озолотилась на снимках в бикини 

Lenta.ru 30 августа 2019
Девушка бросила работу и стала сниматься в бикини
Фото: Lenta.ru
Девушка бросила карьеру в журналистике, начала выкладывать в соцсети фотографии в бикини и озолотилась. Ее историю публикует The Sun.
Решившая начать новую жизнь 23-летняя Алекса Делланос из Майами путешествует по миру со своим молодым человеком, известным художником Алеком Монополи. Американка зарабатывает сотни тысяч фунтов стерлингов, фотографируясь на пляжах и в частных самолетах.
«Я решила, что смогу заработать в социальных сетях в три раза больше, чем работая журналисткой. Это приоткрыло мне дверь в индустрию развлечений»,
— рассказала модель. В настоящий момент на нее подписаны 1,3 миллиона человек. Каждый пост в Instagram приносит ей по пять тысяч фунтов (400 тысяч рублей).
Заработав 12 тысяч фунтов, Делланос потратила их на пластические операции: она увеличила грудь, губы и ягодицы.
«Подписчики появились у меня благодаря пластике всего за полтора года»,
— призналась она.
Помимо модельного бизнеса Делланос занимается предпринимательством: она разработала собственную коллекцию спортивной одежды для женщин.
В мае стало известно, что Джанин Даттон (Janine Dutton) из Великобритании разбогатела, продавая нижнее белье на сайте eBay. В 2003 году в поисках дополнительного источника дохода женщина начала перепродавать дешевые вещи в сети. 15 лет спустя 42-летняя Даттон попала в список тысячи «британских миллионеров eBay», а ее компания Belle Lingerie приобрела статус одного из крупнейших в стране независимых ретейлеров нижнего белья и купальных костюмов.
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