Девушка бросила работу и стала сниматься в бикини

Девушка бросила карьеру в журналистике и озолотилась на снимках в бикини

Девушка бросила карьеру в журналистике, начала выкладывать в соцсети фотографии в бикини и озолотилась. Ее историю публикует The Sun.

Решившая начать новую жизнь 23-летняя Алекса Делланос из Майами путешествует по миру со своим молодым человеком, известным художником Алеком Монополи. Американка зарабатывает сотни тысяч фунтов стерлингов, фотографируясь на пляжах и в частных самолетах.

«Я решила, что смогу заработать в социальных сетях в три раза больше, чем работая журналисткой. Это приоткрыло мне дверь в индустрию развлечений»,

— рассказала модель. В настоящий момент на нее подписаны 1,3 миллиона человек. Каждый пост в Instagram приносит ей по пять тысяч фунтов (400 тысяч рублей).

Заработав 12 тысяч фунтов, Делланос потратила их на пластические операции: она увеличила грудь, губы и ягодицы.

«Подписчики появились у меня благодаря пластике всего за полтора года»,

— призналась она.

Помимо модельного бизнеса Делланос занимается предпринимательством: она разработала собственную коллекцию спортивной одежды для женщин.