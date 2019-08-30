Читаем состав: бесполезные ингредиенты косметики

Экстракты и масла, от которых не будет никакого эффекта, кроме потраченных денег.

Когда мы покупаем маску для лица или бальзам для волос, то первое, на что обращаем внимание — цена и состав средства. Нам кажется, что чем больше натуральных ингредиентов в нем будет указано, тем лучше косметика будет работать на нашей коже. Жаль, что в действительности концентрация большинства компонентов состава ничтожно мала, чтобы оказывать хоть какое-то заметное влияние на вашу красоту.

Обратимся к закону

Правила написания состава средства регламентируются статьей 6 ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Правда в законе не указано, в каком именно порядке должны быть указаны ингредиенты — ограничения касаются только требования делать состав читаемым, указать дату изготовления и срок годности продукта, прочее. По опыту европейских коллег, наши технологи разрабатывают и прописывают состав по убывающей. Ингредиенты, содержание которых в средстве меньше 1%, прописываются в порядке по желанию производителя. Мало кто знает об этой уловке, поэтому дорогое сырье производитель старается указать первым. Жаль, что в составе не указывают концентрацию экстрактов и масел, чтобы определить, насколько имеет смысл переплачивать за их содержание.

Внимательно читаем состав

Слова «water with infusions of…», химические суффиксы вроде -xyl, -ol, -id и другие — все это говорит о ненатуральности состава. Если вы плохо разбираетесь в безопасности косметических ингредиентов, советуем покупать средства с составом на русском языке — обычно так пишут отечественные фирмы, производящие натуральную косметику. Непонятные названия растений на латинском языке без расшифровки, аббревиатуры и цифры должны насторожить вас: производитель явно хочет скрыть некачественное сырье под видом разнообразного состава.

Нейтральные ингредиенты

Мы не раз развеивали мифы о вреде силиконов, глицерина и сульфатов, объясняя, что эти компоненты сами не оказывают действия на кожу и волосы, а являются «проводником». Они образуют на поверхности тонкую дышащую пленку, под которой действуют активные ингредиенты. Одновременно наличие в составе больше пяти химических ингредиентов явно говорит о недобросовестности производителя, решившего сэкономить деньги на маслах и витаминах, заменив их пенящимися сульфатами.

В интернете вы можете найти множество сайтов экологических организаций и блоги химиков, в которых они разбирают составы средств.