Красота из аптечки:эффективно и недорого

Походы в салон красоты — удовольствие не из дешевых. Да и найти время современной девушке бывает непросто. Ухаживать за собой дома с помощью бюджетных и доступных средств — отличный вариант для тех, кто ценит время и деньги.

ВАЖНО. Перед применением убедитесь в отсутствии аллергии и побочных эффектов.

Активированный уголь

Недорогое средство от отравления отлично лечит угри, прыщи и другие кожные воспаления. Уголь можно использовать как скраб или вместе с желатином в качестве маски. Применять такое средство нужно не чаще двух раз в неделю. Также уголь можно использовать при мытье головы. Две-три таблетки растолочь и добавить в шампунь, хорошо помассировать кожу составом. Уголь хорошо впитает лишний жир, избавит от перхоти и выступит в роли скраба.

Мумие

Применять этот препарат можно как отдельно, так и добавлять в уходовые средства. Его использование предотвратит появление растяжек, морщин, уменьшит шрамы. Еще мумие отлично омолаживает и ускоряет рост волос. Лучше всего использовать в виде таблеток.

Цинковая мазь

Эффективное средство для лечения проблемной кожи. Цинк ускоряет заживление, уменьшает рубцы, снимает воспаление и смягчает. Можно использовать в качестве солнцезащитного крема. Если добавить мазь в ночной крем, то морщины разгладятся. Но важно не переборщить, иначе есть угроза высушить кожу.

Аевит

Он же витамины А и Е в чистом виде. Принимать внутрь исключительно после консультации с врачом. Средство можно использовать как крем. Одну капсулу проколоть, а содержимое нанести на лицо. Аевит омолаживает, избавляет от темных кругов, эффективно питает кожу. Витамин подходит для любого типа кожи. Рекомендуется втирать в кожу головы при сухости, перхоти и выпадении.

Глина

Глину различных видов используют для приготовления масок для кожи и волос. Средство заживляет, омолаживает, ускоряет выработку коллагена, борется с целлюлитом. Также устраняет жирность кожи головы, уменьшает количество перхоти и способствует росту волос.

Аскорбиновая кислота

Витамин С производится в разных формах. Для красоты лучше всего использовать в таблетках и ампулах. Последние добавляют в маски для волос, шампуни или бальзамы. Обладает легким осветляющим эффектом, придает блеск и гладкость прядям. При помощи таблеток или порошка можно убрать пигментные пятна, угри и жирный блеск. Также использование аскорбиновой кислоты замедлит старение кожи и предотвратит появление сосудистых звездочек.