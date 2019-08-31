Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красота из аптечки:эффективно и недорого 

SM News 8 часов назад
Красота из аптечки:эффективно и недорого
Фото: SM News
Походы в салон красоты — удовольствие не из дешевых. Да и найти время современной девушке бывает непросто. Ухаживать за собой дома с помощью бюджетных и доступных средств — отличный вариант для тех, кто ценит время и деньги.
ВАЖНО. Перед применением убедитесь в отсутствии аллергии и побочных эффектов.

Активированный уголь

Недорогое средство от отравления отлично лечит угри, прыщи и другие кожные воспаления. Уголь можно использовать как скраб или вместе с желатином в качестве маски. Применять такое средство нужно не чаще двух раз в неделю. Также уголь можно использовать при мытье головы. Две-три таблетки растолочь и добавить в шампунь, хорошо помассировать кожу составом. Уголь хорошо впитает лишний жир, избавит от перхоти и выступит в роли скраба.

Мумие

Применять этот препарат можно как отдельно, так и добавлять в уходовые средства. Его использование предотвратит появление растяжек, морщин, уменьшит шрамы. Еще мумие отлично омолаживает и ускоряет рост волос. Лучше всего использовать в виде таблеток.

Цинковая мазь

Эффективное средство для лечения проблемной кожи. Цинк ускоряет заживление, уменьшает рубцы, снимает воспаление и смягчает. Можно использовать в качестве солнцезащитного крема. Если добавить мазь в ночной крем, то морщины разгладятся. Но важно не переборщить, иначе есть угроза высушить кожу.

Аевит

Он же витамины А и Е в чистом виде. Принимать внутрь исключительно после консультации с врачом. Средство можно использовать как крем. Одну капсулу проколоть, а содержимое нанести на лицо. Аевит омолаживает, избавляет от темных кругов, эффективно питает кожу. Витамин подходит для любого типа кожи. Рекомендуется втирать в кожу головы при сухости, перхоти и выпадении.

Глина

Глину различных видов используют для приготовления масок для кожи и волос. Средство заживляет, омолаживает, ускоряет выработку коллагена, борется с целлюлитом. Также устраняет жирность кожи головы, уменьшает количество перхоти и способствует росту волос.

Аскорбиновая кислота

Витамин С производится в разных формах. Для красоты лучше всего использовать в таблетках и ампулах. Последние добавляют в маски для волос, шампуни или бальзамы. Обладает легким осветляющим эффектом, придает блеск и гладкость прядям. При помощи таблеток или порошка можно убрать пигментные пятна, угри и жирный блеск. Также использование аскорбиновой кислоты замедлит старение кожи и предотвратит появление сосудистых звездочек.
SM News: последние новости
Новый тренд «Fit plus size»: пышная фитнес-модель из Скандинавии о целлюлите и спорте Новый тренд «Fit plus size»: пышная фитнес-модель из Скандинавии о целлюлите и спорте 10 доказательств того, что нельзя доверять девушкам в интернете 10 доказательств того, что нельзя доверять девушкам в интернете Как выглядели знаменитости старых и новых поколений одного возраста Как выглядели знаменитости старых и новых поколений одного возраста
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 причин жениться на женщине с ребенком
7 причин жениться на женщине с ребенком14
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех2
Привычки, которые отличают красивых женщин
Привычки, которые отличают красивых женщин
Вредно ли ходить без нижнего белья
Вредно ли ходить без нижнего белья6
Плюсы и минусы гражданского брака
Плюсы и минусы гражданского брака5
Видео
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
00:17
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
Дети
Какими были игрушки для интима в СССР
01:42
Какими были игрушки для интима в СССР
Любовь
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
00:28
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Психология
Жена Кобзона призналась, что не любила его
02:38
Жена Кобзона призналась, что не любила его
Звёзды
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
01:21
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
Дети
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
11:54
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
Еда
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
02:10
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
Звёзды
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
03:12
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
Еда
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
04:04
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
Еда
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
02:51
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение