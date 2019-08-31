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Привычки, которые отличают красивых женщин 

SNCmedia.ru 9 часов назад
Привычки, которые отличают красивых женщин
Фото: Кадр из фильма "Коко до Шанель"
Красивой быть не сложно, достаточно обзавестись некоторыми привычками.

Сон

Хватит жертвовать сном в пользу ночных развлечений и переписок с мужчиной до ночи. Научись планировать свое время так, чтобы ложиться и вставать в одно и то же время. Тогда твои биологические часы скажут тебе "спасибо".

Визиты к врачу

Плановые осмотры у специалистов должны стать обязательными. Не надо жить по принципу «живем, пока не отвалилось». Раз в полгода обязательно посещай гинеколога и маммолога.

Осанка и походка

Ничто так не старит женщину, как понурые плечи и опущенная голова. Следи за собой, постарайся постоянно держать осанку и втягивай почаще живот.

Мимика

Следи за своей мимикой. Софи Лорен рассказывала о том, как часами стояла перед зеркалом, оттачивая выражение той или иной эмоции — до тех пор, пока мышцы не «запоминали» нужное состояние. «Может сложиться впечатление, что мое лицо выглядело, как маска, с этими заученными эмоциями. Однако это не так — я просто знала, какое выражение лица мне идет, а какое — не украсит».

Подбородок и овал лица

Когда мы начинаем превращаться из девушек в теток? Когда у нас начинает оплывать овал лица и появляется второй (третий, пятый) подбородок. С этим можно и нужно бороться. Делай чаще упражнения для мышц лица. Не зря фейсбилдинг так популярен сейчас.
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Красота , Софи Лорен
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