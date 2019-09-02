Какой макияж выбрать, если у вас нависшее веко

Красивое открытое веко как у Софи Лорен — вообще-то это редкость. У большинства европейских женщин верхнее веко не выпуклое, а ниспадающее, с тяжелой складкой. Что обидно, половина модных трендов в макияже глаз на таких веках просто не видно! Но на самом деле все не так плохо. Не слушайте хирургов, которые предлагают подрезать кожу, обратите внимание на советы визажистов и косметологов, они знают, как решить проблему и выглядеть на все сто!

Тяжелое веко — это по сути кожная складка, которая частично или полностью закрывает подвижное веко и межресничное пространство. В таком случае макияж глаз почти бессмыслен — ведь тени быстро скатываются в складку. Еще один минус такого строения века — оно визуально уменьшает глаза, делает взгляд грустным и прибавляет лет. Важно понимать: такой тип век можно увидеть у людей любого возраста и национальности. Причины — генетика, особенности образа жизни и потеря эластичности тканей.

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Если причина — не гены, а время

Если ваши веки стали выглядеть так только после 40-ка, то скорее всего дело в деформации мышц в районе висков или лба. В медицинской терминологии такое опущение кожи называется птозом. Это, несомненно, косметический дефект, не способный сильно повлиять на здоровье. Тут надо просто вспомнить, что у многих звезд первой величины тяжелые веки и это совершенно не мешает им блистать и выглядеть на все сто!

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Можно ли убрать нависшее веко без операции?

Решиться лечь под скальпель хирурга могут далеко не все. Да и в большинстве случаев в этой радикальной мере нет необходимости. Если тяжелое веко появилось со временем, его вполне можно убрать и самостоятельно или прибегнув к помощи косметолога. Истоки, как это чаще всего и бывает, почти всегда связаны с образом жизни. Поэтому работу над строением глаза начинать придется с банальных, но таких действенных методов: спать по 8 часов в сутки, отказаться от алкоголя, пить больше чистой воды, меньше нервничать. Звучит скучно? Зато работает!

Объявили войну нависшему веку? Действуйте по всем фронтам!

После шага в сторону здорового образа жизни наступает пора внешних воздействий. Самые эффективные из них — массаж и крио-массаж, гимнастика для лица, специальные маски, косметологические приборы. Вначале изучите в интернете пособия по фейсбилдингу или гимнастике для лица и выполняйте в течение полугода — дешево и эффективно. А если не хотите ждать — доверьтесь профессионалам. Грамотный косметолог предложит либо ультразвуковой лифтинг, либо биомеханическую стимуляцию, либо что-то еще на свое усмотрение.

А вот массаж по плечу каждому и без участия специалистов. Особенно эффективен крио-массаж: возьмите кубик льда и в течение пяти минут поводите им по коже век. Главное, чтобы кубик двигался постоянно, остановки недопустимы. Также важно проводить массаж против часовой стрелки: от переносицы к вискам по верхнему веку и от виска к переносице по нижнему.

Всего шесть повторов ежедневно смогут значительно преобразить глаза за несколько месяцев.

Достаточно макияжа!

И все же простой способ скорректировать особенности взгляда из-за нависшего века — макияж. Визажисты предлагают запомнить несколько основных правил.

Во-первых, не использовать перламутровые тени на зоне опущения кожи. Ее необходимо затемнять, а светоотражающие частички визуально увеличат эффект тяжелого века.

Во-вторых, из-за особенностей строения тени на нависшем веке держатся очень плохо. Поэтому наносить их нужно только на специальный праймер. Он есть во многих косметических марках. От недорогих, например, Divage до люксовых, таких, как Urban Decay.

Если вы новичок в макияже, сделать красивый мейкап для нависшего века поможет следующий трюк. Приложите бумажную салфетку к внешнему уголку глаза так, чтобы она также касалась под углом одного из «крыльев» носа. Нанесите тени для век от центра глаза горизонтально, по направлению к салфетке.

Последний шаг — подкрутить ресницы. В целом, именно ресницы — секретное оружие для визуальной коррекции тяжелого века. Лень выполнять все перечисленные трюки? Достаточно подкрутить и тщательно прокрасить верхние ресницы. Еще проще — сделать наращивание. Это позволит несколько недель подряд чувствовать себя настоящей голливудской дивой.