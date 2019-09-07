Бьюти-советы звезд, которые на самом деле не работают

Бьюти-советы звезд, которые не всегда работают

Знаменитости, как и обычные женщины, пробуют самые разные процедуры, чтобы сделать уход за собой максимально полезным. Однако все, что связано с уходовыми средствами и процедурами, крайне индивидуально. Мы собрали несколько спорных секретов красоты, о которых не раз говорили в интервью голливудские звезды.

Кубик льда для лифтинга лица

@cindycrawford

Кстати, этим советом пользуются не только голливудские звезды, но и наши мамы и бабушки. Принято считать, что эта процедура дает приблизительно тот же эффект, что и криотерапия. Однако тут есть свои но: во-первых, у вас не должно быть аллергии на холод, купероза и повышенной хрупкости сосудов. Во-вторых, чтобы процедура подействовала качественно, необходимо соблюдать технику безопасности. Лицо нужно протирать равномерно, нигде не задерживаться и не выходить на улицу сразу после процедуры. В-третьих, если вы используете косметический лед, в который часто добавляют дополнительные ингредиенты, нужно убедиться, что на них у вас тоже нет аллергии.

Смузи для стройности

@gwynethpaltrow

Во-первых, важно помнить, что смузи не заменяет основного приема пищи. Врачи и диетологи сходятся во мнении, что твердую пищу нельзя заменять жидкой. Но помните, что пить смузи хорошо бы за 30-40 минут до или через час после еды. Во-вторых, важно следить а тем, чтобы смузи был свежим, иначе полезность напитка значительно снижается: под воздействием света и кислорода погибает большая часть полезных веществ, содержащихся в измельченных фруктах и овощах.

Кофейный скраб против целлюлита

@irinashayk

Этот совет такой же популярный, как и рекомендация про кубик льда. Кофейная гуща действительно помогает в борьбе с целлюлитом, однако не стоит ждать мгновенного эффекта. Помните, что результат проявится через месяц, а может, больше. При этом если у вас слишком тонкая и чувствительная кожа, она может не выдержать этой популярной процедуры.

Кокосовое масло для волос

@bellahadid

О чудесных свойствах кокосового масла ходят легенды, а звезды наперебой расхваливают эффект от его применения. Некоторые даже рассказывают, что с удовольствием наносят его на волосы чуть ли не каждый день на несколько часов. Однако это не всегда полезно. Дело в том, что масло кокоса состоит из плотных молекул, по величине больше молекулы воды. Оно плохо вымывается и образует на коже головы пленку, из-за которой волосы быстрее становятся сальными, а на коже могут даже появиться воспаления.