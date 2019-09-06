Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня

Парикмахерша раскрыла секрет идеальной прически женщин в рекламе средств для волос. Об этом сообщает Mirror.

В Instagram-аккаунте сиднейской стилистки Сары Лэйдло (Sarah Laidlaw) появилось разоблачающее видео. После просмотра становится понятно, каким образом создается кадр, на котором густые волосы актрисы блестят и развеваются на ветру.

На ролике Лэйдло с помощью фиксирующего лака закрепляет все волосы модели с одной стороны вместо того, чтобы естественным образом раздувать их феном и фотографировать в таком виде.