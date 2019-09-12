Секреты королевского макияжа

Королевский макияж: как выглядеть шикарно без яркой помады и накладных ресниц

Они умеют выглядеть шикарно без графичных линий, яркой помады и накладных ресниц. В нашей подборке бьютихаки, которые используют монаршие особы, а точнее, их визажисты.

Кейт Миддлтон. Акцент на глаза

Глаза — главный акцент в макияже герцогини. Ходят слухи о том, что именно она подняла продажи палетки теней Naked от Urban Decay на недосягаемую высоту (сейчас их покупают по всему миру каждые пять секунд). Коричневый smokey eyes отлично подчеркивает глубокий зеленый цвет глаз и смотрится не так ярко, как классический смоки в серых оттенках. Еще одна особенность герцогини Кембриджской — она почти не красит губы, а если и приходится, то выбирает нюдовые оттенки, близкие к цвету ее губ.

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Меган Маркл. Только естественность

Меган — первая королевская особа с афроамериканскими корнями. Казалось бы, под давлением общества девушка должна пытаться максимально отдалиться от обсуждения этой темы, но не тут то было.

Меган категорически запрещает СМИ осветлять ее кожу на снимках и просит оставить веснушки на фото. В макияже герцогиня Сассекская уделяет особое внимание губам, выделяет их карандашом и подкрашивает блеском для губ. Подводку Меган использует только для вчернего выхода, предпочитая днем подкрашивать только ресницы. Мало кто знает, что волосы у Маркл сильно вьются, но девушка постоянно разглаживает их с помощью кератинового выпрямления. Пожалуй, это единственное, что не устраивает Меган в ее внешности.

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Королева Летиция. Выразительные брови

Королева Испании строго придерживается основного правила — днем она делает акцент только на глазах, а вечером — на губах, выбирая яркую или темную помаду. Тренд на выразительные брови не обошел стороной и Летицию, в последнее время королева ярче их подчеркивает, что ей очень идет. Не зря все визажисты в один голос уверяют, что красивые брови делают нас моложе.

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Шарлен Уиттсток. Яркая помада

Если кто и смог найти свой оттенок красной помады, так это княгиня Монако. Хрупкая блондинка с белоснежной кожей часто делает ставку на мерцающие бронзовые тени и красную помаду, но выглядит это совершенно сдержанно.

Секрет в том, что Шарлен умеет разбавить образ аккуратной укладкой, строгим костюмом и лаконичными аксессуарами. Люди из круга Шарлен утверждают, что девушка соблюдает правила здорового сна и старается спать по восемь часов в день, чтобы всегда выглядеть безупречно.

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Королева Рания. Увлажнение кожи

Рания остается верной восточным традициям — выделяет брови и не забывает про контуринг. У королевы довольно яркая внешность, поэтому она не добавляет «спецэффектов» в виде яркой помады, румян и хайлайтера.

Визажист монаршей особы часто хвалит Ранию за то, что девушка не забывает про увлажнение кожи, что облегчает нанесение тона и макияжа в целом.